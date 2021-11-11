İlkbaharda yetişen meyve ve sebzeler nelerdir?

Doğal olarak yetiştirildiği ve doğal yolla olgunlaştıkları için vitamin ve mineral açısından zengindirler ve daha lezzetli olurlar. Fakat meyve ve sebzelerden tam olarak verim alabilmemiz için onların zamanında tüketmemiz gerekir. Mevsimi dışında ki besinler insan sağlığını tehdit eder ve hormonların bozulmasına neden olur. Bu sebepten dolayı ayına göre mevsimsel meyve ya da sebzeyi tüketmeye özen göstermemiz gerekir. İlkbaharda ve sonbaharda yetişen meyve ve sebzeler neler haberimizde.

İlkbahar ve sonbaharda yetişen meyve ve sebze tablosu

İlkbahar sebzeleri: bakla, bezelye, enginar, ıspanak, kuşkonmaz, marul, semizotu, havuç.

İlkbahar meyveleri: çilek, yeşil erik, elma, çağla.

Meyveler

Elma

İçerdiği yüksek lif, antioksidan ve C vitamini sayesinde kanser, kalp-damar hastalıkları ve bağırsak hastalıklarına karşı koruyucudur.

Çilek

C vitamini içeriği oldukça yüksektir. Cilt sağlığı, yüksek tansiyon, kolesterol, böbrek ve idrar yolları sağlığı için faydalıdır.

Yeşil erik

Lif içeriği yüksek olduğundan sindirime yardımcıdır. Romatizma ve regl düzenlenmesi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Çağla

C ve E vitamininden zengin, lif içeriği yüksek bir meyvedir. Sindirim sistemimiz için faydalıdır.

Sebzeler

Bakla

Protein, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Böbrek hastalıklarına karşı koruyucudur.

Enginar

Karaciğer, safra kesesi, böbrek ve bağırsakların çalışmasına katkı sağlamaktadır. Kolesterol seviyelerinin düşmesinde yardımcıdır.

Bezelye

Potasyum, folik asit, fosfor, B1, B2, C ve protein bakımından zengindir. Sinir sisteminde yararlı etkileri vardır. Karbonhidrat içeriği yüksek olduğundan dolayı şeker hastası olanların tüketirken miktarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Havuç

A vitamini ve betakaroten içeriği yüksek olduğundan göz sağlığı için önemlidir. Kansere karşı koruyucudur.

Ispanak

Demir, magnezyum, potasyum, folik asit, A, C, E ve K vitamininden zengin bir kaynaktır.

Kuşkonmaz

Folik asit içeriği yüksek bir sebzedir. Lif içeriği ile sindirime yardımcıdır.

Marul

A, B, C, D vitaminleri ve yüksek miktarda lif içermektedir. İdrar söktürücü etkisi vardır ve bağırsakların çalışmasında etkili rol oynamaktadır.

Semizotu

Sebzeler içinde en yüksek omega-3 oranına sahiptir. Bu nedenle kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.