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Spor İlkay tek başına United'ı devirdi
Spor

İlkay tek başına United'ı devirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-07 03:42:00 -
İlkay tek başına United'ı devirdi

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında İlkay Gündoğan'ın golleriyle Leeds United'ı 2-1'lik skorla yendi.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, Leeds United ile karşı karşıya geldi. City, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

Goller İlkay'dan geldi

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 19 ve 27. dakikalarda İlkay Gündoğan kaydetti. Leeds'in tek sayısı ise 85'te Rodrigo'dan geldi.

Bir de penaltı kaçırdı

2 golle maça damga vuran İlkay Gündoğan, 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

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