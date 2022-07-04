İlkay Gündoğan'ın Türkiye'deki düğününde yabancı gelinden büyük ayıp

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı Sara Arfaoui'nin düğünü geçtiğimiz akşam Balıkesir'de gerçekleştirildi. İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'ni ilk dansını tamamlamasının ardından pistten indi. Gelin masasına oturan ünlü çiftten Sara'nın ilgiden bunalıp yüzünü gelin çiçeği ile gizlediği anlar geceye damga vurdu.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta evlendiği Sara Arfaoui Gündoğan ile memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün töreni düzenledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı.

Düğün alanına gelen Sara ve İlkay Gündoğan çifti ilk danslarını gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin katıldığı törene gelen çift, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak dans etti.

Dursunbey'in yöresel kına elbisesini giyen Sara Arfaoui için kına gecesi düzenlendi. Düğün programı oyun havaları ve dans gösterileri ile devam etti.

Yüzünü çiçek ile kapattı

Ünlü çift dansını tamamlamasının ardından gelin masasına oturdu. İlgiden bunalan gelin Sara ise çiçeği ile yüzünü kapattı. Sara'nın bu tavrı ise herkesi şaşkına çevirdi.