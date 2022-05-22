İlkay Gündoğan Manchester City'yi şampiyonluğa taşıdı!

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşınırken Manchester City ile Liverpool arasındaki kıyasıya yarış son dakikalara taşındı.

Manchester City sahasında Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa'yı konuk etti.

37. dakikada Aston Villa Matty Cash'in golüyle 1-0 öne geçti ve Etihad'ı sessizliğe boğdu. İlk yarı böyle biterken 69. dakikada bu kez eski bir Liverpool yıldızı Coutinho konuk ekibi 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

İlkay Gündoğan oyuna girdi, Manchester City'yi şampiyonluğa taşıdı

Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan, 68. dakikada oyuna dahil oldu ve hikaye bu dakikadan sonra bambaşka bir hal aldı.

76. dakikada İlkay'ın golü farkı bire indirirken 78. dakikada Rodri 2-2'lik beraberlik golünü kaydetti. 81. dakikada İlkay bir kez daha sahneye çıktı ve City 5 dakika içinde maçı çevirip öne geçti.

Kalan dakikalarda City skoru korudu ve Liverpool'un Wolverhampton'ı mağlup etmesine rağmen 93 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Liverpool ise Premier Lig'de sezonu 92 puanla ikinci sırada tamamladı.

Manchester City, Premier Lig'de 6. şampiyonluğunu elde etti.