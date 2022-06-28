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Spor İlkay Gündoğan düğününü Balıkesir'de yapacak
Spor

İlkay Gündoğan düğününü Balıkesir'de yapacak

İngiltere Premier Lig'de geçen sezon Manchester City'i son maçta attığı gollerle şampiyonluğa taşıyan İlkay Gündoğan, eşi Fas asıllı İtalyan Sara Arfaoui ile Türk adetlerine uygun bir düğün organize etti. Dünyaca ünlü futbolcunun düğünü 3 Temmuz'da memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 18:05:00 -
İlkay Gündoğan düğününü Balıkesir'de yapacak

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan ile eşi Sara Arfaoui Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak.

Düğün Dursunbey'de olacak

NTV'nin haberine göre, Dursunbey ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki kır bahçesinde düğünü gerçekleşecek olan Gündoğan'ın düğün davetiyesi ilçe ve ilçe dışında yaşayan akraba ve tanıdıklara dağıtılmaya başladı. Birçok ünlü ismin de katılması beklenen düğün yemekli olacak.

Hazırlıklar sürüyor

Öte yandan, geleneksel olarak gerçekleşecek olan düğün töreni için ilçede hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Düğünün gerçekleşeceği kır bahçesinde bu düğüne özel olarak, zeminin futbol sahalarında kullanılan sentetik çim halı ile kaplanacağı öğrenildi. Türk asıllı Alman futbolcu Gündoğan'ın bu hafta içinde Sara Arfaoui ile birlikte memleketi Dursunbey'e gelmesi bekleniyor.

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