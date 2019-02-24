İlkadım’da kardeşlik mesajları

İlkadım Belediyesinin ev sahipliğinde Tonyalılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği programda Tonya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı.

Derebahçe Sosyal Tesisleri’nde yoğun bir ilgi ile gerçekleştirilen gecenin açılış konuşmasını yapan Tonyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Bektaş, "Bu güzel birlikteliğe ev sahipliği yapan Başkanımız Erdoğan Tok’a tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Böylesi önemli ve anlamlı bir programda verdiği destekle bizleri buluşturan Erdoğan Başkanımız hemşehri derneklerine verdiği destekle hem bu derneklerin ayakta kalmasını sağlıyor hem de kültürümüzün yaşatılmasında pay sahibi oluyor" dedi.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, "Gün birlik olma günüdür. Gün değerlerimize ve gençliğimize sahip çıkma günüdür. Gün geçmişi unutmadan sağlam ve kararlı adımlarla kol kola hep birlikte geleceğe yürüme günüdür.Kısır tartışmalardan kendimizi ve toplumumuzu kurtararak vatanımız için gayretle çalışma günüdür" açıklamasında bulundu.

"Mikro milliyetçilik değil makro kardeşlik"

Tonyalıların gösterdiği yoğun ilgi ve teveccüh karşısında duyduğu mutluluğu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bu anlamlı gecede sizlerle bir arada olmaktan sonsuz mutluluk duydum. 101 yıl önce büyük Türk Milleti yurdun dört bir yanında destanlaşmış mücadelelere imza attı ve milletçe kurtuluş destanını yazdı. Bu mücadele hala devam ediyor. İçeride ve dışarıda bu milleti bölmeye yeltenen faaliyetler hep devam ediyor. Bugün ülkemizi bölmek isteyen dış güçler şunu biliyorlar ülkemizi asla savaşarak alamayacaklar. Ama peste etmeyecekler etnik ayrımcılıklarla üstümüze gelecekler ve geliyorlar. Bugün ülkelerin, insanlığın, devletlerin en büyük düşmanı olan ’Mikro milliyetçilik’ ile karşımıza çıkıyorlar. Tarihsel süreçte en son hatırladığımız, Yugoslavya’nın parçalanması olayında gördüğümüz gibi ’mikro milliyetçilik’ akımları, ulusal devleti aşan ve onu daha küçük parçalar halinde algılayan bir yapıya sahiptir. Tehlikeli bir akımdır. Hiçbir yararı yokken zararı çoktur. Çünkü mikro milliyetçilik toparlayıcı ve kucaklaştırıcı olmaktan öte dışlayıcı özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu mikro milliyetçiliği Ülkemizde de uygulamak istiyorlar ve uyguluyorlar da. Hep birlikte görüyoruz. Samsun bizim şehrimiz bu ülkenin her insanı istediği şehirde yaşar istediği şehirde çalışır. Samsunumuzda mevcut ilçelerinin dışında da göç alan bir ilimiz. Ordulusu, Sinoplu’su, Tokatlısı, Gümüşhanelisi, Trabzonlusu, vs birçok ilimizden göç alıyor. Bu illerimizde de Samsunumuzdan giden kardeşlerimiz mevcut bunlar gayet normal şeyler. Bizlere düşen ocu, bucu, şucu diye ayırım yapmadan makro kardeşlik anlayışıyla herkesi mi kucaklamak ve kardeşlik bilinciyle hareket etmek. Bunu yaparsak o zaman o dış güçler aramıza fitne sokamayacaklar. Bu düşüncelerle memleketimiz için vatanımız için canını seve seve feda eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün istiklal kahramanlarımızı, 15 Temmuz şehitlerimizi ve cephelerde terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizi ve şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.

Şahin: "Dış güçlerin planları hiçbir zaman tutmayacak"

Milli mücadele yıllarına vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan adayı Zihni Şahin, "Tonya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerini büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor. Tonya İlçemizin kurtuluşu için verilen mücadele, asırlardır istiklali uğruna çok cefa çeken Türk milletinin hür ve müstakil bir şekilde yaşama iradesinin net bir örneğidir. Bundan 101 yıl önce kurtuluş mücadelesini kazanmamızın en büyük sebebi birlik içerisinde düşmana karşı koymamızdı. O günlerden bu günlere geldiğimizde görüyoruz ki, bu akşam ki örnek gibi birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmemişiz. Bu güzel gecede olduğu gibi birlik ve beraberliğimiz hiç bitmesin. Kardeşliğimiz daim olduğu sürece ülkemize hiçbir dış gücün planı tutmayacaktır. Bu duygular ile İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor, vatan uğrunda canlarını feda eden kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tüm Tonyalılara saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Programa AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.