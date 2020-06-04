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Teknoloji

İlk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:33:00 -
İlk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapıldı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor.

İmece ile Türkiye'nin sivil ve askeri yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

 

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