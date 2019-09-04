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"İlk yerli şanzımanı 2020'de pazara sunacağız"

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan:- "Türkiye'nin ilk yerli şanzımanını 2020'nin sonları, 2021'in başlarında pazara sunacağız. Bununla birlikte yerlilik oranımız daha da yükselecek, yüzde 90'lar seviyeye gelecek. Bu sayede daha işletme faaliyetleri düşük araçları pazara sunabileceğiz"- "Ford Trucks'ın Batı Avrupa yayılımı devam ediyor. Her yıl yüzde 50'lik büyümeyi önümüzdeki 3 yıl içinde devam ettirme planlarımız var. Bunu başaracak güçteyiz çünkü çok kuvvetli ürünlerimiz var"

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:00
"İlk yerli şanzımanı 2020'de pazara sunacağız"

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Türkiye'nin ilk yerli şanzımanını 2020 yılının sonları, 2021'in başlarında pazara sunacaklarını belirterek, "Bununla birlikte yerlilik oranımız daha da yükselecek, yüzde 90'lar seviyeye gelecek. Bu sayede daha işletme faaliyetleri düşük araçları pazara sunabileceğiz." dedi.

Turfan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç piyasaya göre dış pazardaki durumun daha iyi olduğunu söyledi.

Ford Trucks'ın son 3 yıldır her sene yüzde 50 büyüdüğünü aktaran Turfan, şöyle devam etti:

"Bu yıl da ağustosa kadar yine yüzde 50 büyümeyi başardık. Bu büyüme, 3 kıtada bulunduğumuz her noktadan geldi ama özellikle Avrupa'daki büyümemiz oldukça dikkat çekici. Şu anda Polonya ve Ukrayna pazarına da girmiş bulunuyoruz. Çok yakında da Batı Avrupa'ya gireceğiz. Burada İtalya, İspanya ve Portekiz pazarlarıyla Ford Trucks, global büyümesini devam ettirecek.

Önümüzdeki yıllar için oldukça olumlu bir tablo var karşımızda çünkü Ford Trucks'ın Batı Avrupa yayılımı devam ediyor. Her yıl yüzde 50'lik büyümeyi önümüzdeki 3 yıl içinde devam ettirme planlarımız var. Bunu başaracak güçteyiz çünkü çok kuvvetli ürünlerimiz var. F-MAX 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü'nü aldık. Bu büyük bir başarıydı. 2020 itibarıyla çok daha iyi satış rakamlarına ulaşacağız."

- Yerli şanzıman üretimi

Serhan Turfan, yerli şanzıman üretimiyle ilgili çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Yerli kamyon ve motoru üreten ilk marka olduklarını vurgulayan Turfan, "Türkiye'nin ilk yerli şanzımanını 2020'nin sonları, 2021'in başlarında pazara sunacağız. Bununla birlikte yerlilik oranımız daha da yükselecek, yüzde 90'lar seviyeye gelecek. Bu sayede daha işletme faaliyetleri düşük araçları pazara sunabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Turfan, firma olarak çok sayıda kurumsal projede yer aldıklarını söyledi.

Sadece kültür değil, spor alanında da projelerinin olduğunu aktaran Turfan, "Geçen hafta sonu yapılan Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu çok önemli bir aktivite. Omurilik Felçlileri Derneğine bu aktivite nedeniyle destek olmamız gerçekten bizler için çok gurur verici. Daha önce de İzmir'de 'Wings for Life World Run' etkinliğinde yer almıştık. Şimdi Eskişehir'de, kendi ana vatanımızdayız, F-MAX'in üretildiği yerdeyiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:00
  1. Ford
  2. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan
  3. otomotiv

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