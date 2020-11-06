İlk yerli korona aşısı bir insanda denendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’deki depremde yaralananları tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Koca, yerli aşı ile ilgili gelinen son durumu şöyle açıkladı: “Yerli aşıyla ilgili geçen hafta söylemiştim bu hafta başlanacağı şeklinde. Faz 1 dediğimiz insan uygulamaları bugün itibarıyla ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreç faz 1 safhasında 44 kişiye uygulanabilecek bir safha. Zannediyorum 5-6 haftada bitmiş olur. Bugün (dün) Türkiye’de yerli aşımızın insan uygulaması ilk defa başlamış oldu.”



36 yaralı tedavi görüyor



Depremde şu ara kadar hayatını kaybeden 114 vatandaşın olduğunu hatırlatan Koca, şöyle devam etti: “107 vatandaşımız enkaz altında hayatını kaybederken, 7 vatandaşımız da sağlık kuruluşlarında hayatını kaybetmişti. Toplam 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5’inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor.”



Ayda bebek servise çıkıyor



Bakan Koca, ziyaret ettiği hastalar hakkında da şu bilgileri verdi: “Geç dönemde kurtarılan vatandaşlarımız oldu biliyorsunuz. Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın (bugün) servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim. Elif bebeğimizin serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi, herhangi bir sorunu yok. Ablaları ikizler Ezel ve Elzem ile de muhabbet ettik. Yoğun bakımda daha önce ziyaret etmiştim, ikizlerimizin de genel durumu iyi.” Kovid-19 pozitif olan İdil’i de ziyaret ettiğini söyleyen Koca, şunları söyledi: “İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, ciddi bir semptomları yok. Günay evladımız biliyorsunuz yoğun bakımdaydı, baştan daha çok crush sendromu, böbrek yükü fazlaydı. Kendisinin genel durumu iyi, 2-3 gün yoğun bakımda takibi yapıldıktan sonra servise alınmış olacak. İnci’nin de durumu iyi, yakın zamanda taburcu edilecek.” Koca, UMKE ekiplerinin çadırlarda sağlık taramalarına devam ettiğini, toplam 1118 sağlık personelinin görev yaptığını söyledi.



Buca’ya 2 ayda yeni hastane



Bir soru üzerine Buca Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde serviste hasta takibinin yapılamadığını sadece acil birimin çalışmaya devam ettiğini belirten Koca, şunları anlattı: “Biz erken dönemde özellikle acil durum hastanesi tarzında bütün müdahalelerin yapılabileceği, 250 yataklı yine Buca’da, bahçesinde yapılmak üzere bir hastane inşaatına hızla başlamış olacağız. Bunu başlatırken kısa süre içinde, 2-2,5 ay zamanlık diliminde hızla bitirilme çabası içinde olacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum.”