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Ekonomi İlk yarıda ekonomiye 60 milyar lira destek
Ekonomi

İlk yarıda ekonomiye 60 milyar lira destek

Türkiye Finans Katılım Bankası 2021’in ilk yarı yıl bilançosunu açıkladı. Ülke ekonomisine katkısını ilk 6 ayda da sürdüren Türkiye Finans, ekonomiye ayırdığı kaynağı toplamda 60 milyar liraya ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 14:55:00 -
İlk yarıda ekonomiye 60 milyar lira destek

Türkiye Finans Katılım Bankası KAP’a yaptığı açıklama ile 2021’in ilk yarıyıl bilançosunu duyurdu. Banka sürdürülebilir büyüme ivmesini koruyarak ekonomiye ayırdığı kaynağı toplamda 60 milyar liraya ulaştırdı. Kullandırdığı nakdi fonlarla reel sektöre 48,5 milyar lira tutarında kaynak sağlarken, gayri nakdi fonlarda da sektörün üzerine çıkarak geçen yılsonuna göre yüzde 27 artışla 11,4 milyar liralık değer elde etti. Toplam aktif büyüklüğünü 86,4 milyar liraya çıkaran Türkiye Finans, 60,8 milyar lira değerinde fon toplayarak sürdürülebilir büyümesini korudu.

Öz kaynaklarımız 5.7 milyar TL

2021 yılının ilk yarısı hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, “Türkiye Finans olarak bu yılın ilk yarısında da Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, sektörümüze devinim katarak müşterilerimizi yeniliklerle tanıştırmayı ve durmaksızın ülkemiz için değer üretmeyi sürdürdük. Sürdürülebilir büyümenin devamı için gerekli olan güçlü sermaye yapımızı koruyarak öz kaynaklarımızı 5.7 milyar TL’ye yükselttik. İlk altı ayda attığımız adımlar sayesinde, kurumumuzun ilk 10 banka arasına girme hedefine daha da yaklaştık. Banka olarak yılın geri kalanında da yepyeni başarılarla sektörümüze değer katacak işlere imzamızı atmaya devam edeceğiz” dedi.

14 bin hızlı finansman bayisi

Türkiye Finans, dijitalleşmedeki öncü vizyonu ile hayata geçirdiği ve Türkiye’de bir ilk olan Hızlı Finansman ağını yılın ilk 6 ayı sonunda 14 bin bayiye çıkardı. Banka sahip olduğu bu geniş ağ sayesinde taksit ödemeden satın almaya, sigorta teklifinden kredi kartı başvurusuna kadar müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarını doğduğu anda ve yerde karşılamayı sürdürdü.

3 Bankadan biri olma hedefi

Hızlı Finansman sayesinde ekonomiye 1 milyar lira katkı sağladıklarını belirten Murat Akşam, “Yeni iş birlikleri ile Hızlı Finansman iş modelimizi taşıt finansmanına da entegre ettik. Türkiye’nin ikinci el araç ve filo kiralamada lider şirketlerinden biri olan Intercity ile stratejik bir iş ortaklığına imza attık. Türkiye’de taşıt finansmanı denince akla gelen üç bankadan biri olmak hedefiyle, taşıt finansmanındaki iddiamızı ilerleyen dönemde gerçeğe dönüştüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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