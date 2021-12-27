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Spor İlk yarı sona erdi! Trabzonspor rakiplerine fark attı
Spor

İlk yarı sona erdi! Trabzonspor rakiplerine fark attı

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Oynanan 19 haftanın ardından oluşan puan durumunda Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'un 7 puan önünde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 23:36:00 -
İlk yarı sona erdi! Trabzonspor rakiplerine fark attı

Süper Lig'de nefes kesen 19 hafta geride kaldı. Lider Trabzonspor performansıyla alkış alırken, üç büyükler olarak ifade edilen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü.

Trabzonspor ve Konyaspor alkış aldı

Sıralamada Trabzonspor'u Konyaspor takip ederken, Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yakalayan Başakşehir de ilk yarıyı 3. sırada tamamladı. Son dönemde işler yolunda gitmese de Fenerbahçe kendisine 4. sırada yer buldu.

Hatayspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor da yine performansıyla alkış alan takımlar arasında yer aldı.

İstanbul'un dev kulüpleri Beşiktaş ve Galatasaray ise orta sıralardan kurtulamadı.

Lige verilen ara kısa sürecek ve 7 Ocak 2022'de oynanacak olan Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla lig devam edecek.

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