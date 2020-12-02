İlk ve Acil Yardım taban puanları 2021! İlk ve Acil Yardım puanları | İlk ve Acil Yardım başarı sıralaması

Milli Eğitim Bakalığı yaptığı açıklamada 2021 YKS sınav konularının tamamından öğrencilerin sorumlu olacağını duyurdu. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler bir yandan da üniversite bölüm puanlarını araştırıyor.

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 YKS TYT AYT sınavına girecek adaylar İlk ve Acil Yardım fakültesi kaç puanla öğrenci alıyor, İlk ve Acil Yardım taban puanları, İlk ve Acil Yardım başarı sıralaması kaç? İlk ve Acil Yardım fakültesi tercihi için kaç puan gerekir? gibi soruları merak ediyor. YÖK atlas İlk ve Acil Yardım tercih robotu üzerinden yayınlanan İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralaması şu şekilde:

YÖK atlas sınıf öğretmenliği taban puanları için tıklayınız