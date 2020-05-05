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Ekonomi

İlk sukuk ihracını tamamladı

Emlak Katılım Bankası, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:27:00 -
İlk sukuk ihracını tamamladı

Emlak Katılım Bankası, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 26 Mart 2020’de almış olduğu 2 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı gerçekleştirildi. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, belli başlı sektörlerde faaliyet gösteren nitelikli firmaların kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmeyi planladıklarını söyledi.

 

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