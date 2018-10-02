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İlk şehir toplantısını İstanbul'da gerçekleştiriyor

Rus bilim insanı ve iş adamı Dr. Ashurbeyli tarafından 2016 yılında kurulan uzay ülkesi Asgardia, ilk şehir toplantısını İstanbul'da düzenliyor.

02 Ekim 2018 Salı 11:40
İlk şehir toplantısını İstanbul'da gerçekleştiriyor

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'den çok büyük ilgi gören uzay ülkesi Asgardia, ilk şehir toplantısını İstanbul'da yapıyor. İdari başkan yardımcısı Lena De Winne'nin de katılacağı toplantı 7 Ekim 2018'de gerçekleşecek.

Asgardia projesiyle ilgili her şeyin konuşulacağı şehir toplantısında, D3 Türkçe Dil Bölgesi vatandaşlarının soruları cevaplanacak ve vatandaşların Asgardia hakkındaki projeleri dinlenecek. Lena De Winn haricinde ayrıca pazarlama direktörü Anna Gigg'in de toplantıda yer alacağı belirtiliyor.

Asgardia'nın takipçilerine konuyla ilgili attığı e-posta:

İskandinav mitolojisinden tanrı Odin’in hüküm sürdüğü Asgard’dan esinlenilerek isimlendirilen Asgardia, Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli tarafından 2016 yılında kurulmuştu. Geçtiğimiz haziran ayında resmi olarak devlet başkanı seçilen Ashurbeyli, insanların kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olarak tanımladığını Asgardia'nın, “Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamiyle bağımsız, özgür bir ortam” sunacağını söylemişti.

Asgardia'nın ilk aşaması Kasım 2017'de fırlatılan Asgardia-1 uydusuyla başlamıştı. 2.8 kilogram ağırlığında bir küp uydu olan Asgardia-1 şu anda yörüngede aktif durumda çalışıyor. Ashurbeyli, gelecek planları arasında yörüngede bir uzay istasyonu kurmak, Ay'da uzay üssü inşa etmek ve Mars'a insan göndermek gibi büyük hedeflerinin olduğunu söylemişti. Tabi Ashurbeyli'nin nihai Asgardia planlarının gerçekleşmesi maddi problemler dolayısıyla çok uzun yıllar alacak.

Asgardia'nın web sitesinde yer alan ifadelere göre şu anda toplam 272 bin Asgardialı bulunuyor. Bu alanda Türkiye, tam 39 bin üyeyle listeye damgasını vurmuş durumda. Birinci sıradaki Türkiye'yi ABD, Hindistan ve Çin takip ediyor. 

KAYNAK: DONANIMHABER

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:40
  1. İstanbul
  2. asgardia
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