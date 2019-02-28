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İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2019 Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, tüm İslam alemi tarafından sorgulanmaya başladı. Oruçların tutulacağı, ibadetlerin yapılacağı Müslümanlar için kutsal Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ayı ne zaman?

28 Şubat 2019 Perşembe 13:24
İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2019 Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, tüm İslam alemi tarafından sorgulanmaya başladı. Oruçların tutulacağı, ibadetlerin yapılacağı Müslümanlar için kutsal Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ayı ne zaman?

2019 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı dini günler takvimini yayınladı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başlayacak. Ramazan ayı ise 6 Mayıs'ta başlayacak..

Ramazan bayramı ne zaman?

3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günleri tatil olacak fakat 7, 8, 9 Haziran günlerinin de tatile eklenip uzun bir tatil olma şansı da var.

Oruç ibadetinin faydaları nelerdir?

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def’i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karş› insanlara dayanıklı öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan…

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:24
  1. İlk oruç ne zaman tutulacak?
  2. Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
  3. 2019 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
  4. Ramazan bayramı ne zaman?
  5. 2019 Ramazan bayramı ne zaman?
  6. Oruç ibadetinin faydaları nelerdir?

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