0553 313 94 23

İlk ortak kara devriyesi tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin kurulması için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

08 Eylül 2019 Pazar 13:58
İlk ortak kara devriyesi tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı. Güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ABD ile ortak kara devriyesi bu sabah saat 10.24'te başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı" denildi.

TSK'ya ait 6 zırhlı araç, Akçakale'den sınırı geçti ve 6 araçlık ABD konvoyu ile buluştu. Türk ve ABD askerleri, Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti.

İHA'ların da katıldığı devriye, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. İlk ortak kara devriyesinin tamamlanmasının ardından Türk birlikleri geri döndü. Daha önce ABD ile birlikte üç kez hava devriyesi yapılmıştı. YPG terör örgütüne ait siperler havadan tespit edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:58
  1. ABD
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. TSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te tehlike saçan okul duvarı onarıldı
    1. Bilecik’te tehlike saçan okul duvarı..
    2. Orta Asya çadır geleneğinin örneği:..
    3. Kılıçdaroğlu’na Kuşadası’nda yumurta..
    4. Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik
    5. Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan..
    6. Bakan Varank, TEKNOFEST roket..
    7. Fas’ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
    8. Okay Yokuşlu milli takım aday..
    9. Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan..
    10. En ’havalı’ satış
    11. A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı..
    12. Doç. Dr. Kınık herkese açık 'Wifi'..
    13. Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Sünnet çocukları belediye başkanı ve..
    16. Sokak köpekleri vatandaşların korkulu..
    17. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu
    18. Tatil planı yapanlar dikkat! Uzmanlar..
    19. ERGİM 3. Olağan Kongresini..
    20. Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'