İlk ortak kara devriyesi tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı. Güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ABD ile ortak kara devriyesi bu sabah saat 10.24'te başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı" denildi.

TSK'ya ait 6 zırhlı araç, Akçakale'den sınırı geçti ve 6 araçlık ABD konvoyu ile buluştu. Türk ve ABD askerleri, Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti.

İHA'ların da katıldığı devriye, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. İlk ortak kara devriyesinin tamamlanmasının ardından Türk birlikleri geri döndü. Daha önce ABD ile birlikte üç kez hava devriyesi yapılmıştı. YPG terör örgütüne ait siperler havadan tespit edilmişti.