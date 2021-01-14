  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İlk önce hangi meslekte çalışanlar aşılacak? Ne zaman korona aşısı olacağım?
Korona Virüs

İlk önce hangi meslekte çalışanlar aşılacak? Ne zaman korona aşısı olacağım?

Son dakika haberi: Koronavirüs aşılarına izin çıkmasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine korona aşıları yapıldı. 14 Ocak itibariyle de sağlık çalışanlarına korona aşısı vurulmaya başlandı. Korona aşılarının yapılmaya başlanmasıyla birlikte kimin ne zaman korona aşısı olacağı da merak ediliyordu. Peki kim ne zaman korona aşısı olacak? Hangi meslek grupları ne zaman korona aşısı olacak? Hangi gruplar koronavirüs aşısında öncelikl

Yeniakit Publisher
2021-01-14 13:37:00 - 2021-01-14 13:37:52
İlk önce hangi meslekte çalışanlar aşılacak? Ne zaman korona aşısı olacağım?

Bana korona aşı sırası ne zaman gelecek? Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı. Korona aşı takibi e nabız üzerinden yapılmakta. Korona aşı randevusu ise MHRS üzerinden ya da e devlet üzerinden ya da ALO 182’den alınmakta.

İşte korona aşı meslek grupları listesi

 

Şuna kadar kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığının resmi internet adresinden güncel rakamlar da paylaşılıyor. Saat 13.30 itibarıyla 99 bin 658 kişi aşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB yeşil ışığı yaktı! Un kurdu sofradaki yerini alacak
Sağlık

AB yeşil ışığı yaktı! Un kurdu sofradaki yerini alacak

Türkiye'de "un kurdu" diye bilinen böceğin larvalarının gıda maddelerine katılmasına Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) onay verdi...
Bu ittifak seçimi görmeden dağılır! İYİ Parti'den kriz çıkaracak CHP açıklaması
Siyaset

Bu ittifak seçimi görmeden dağılır! İYİ Parti'den kriz çıkaracak CHP açıklaması

Tek gayeleri AK Parti iktidarını devirmek olan, bunun ortak noktaları olmadığı halde ittifak kurmaya çalışan CHP ve İYİ Parti'nin arası açıl..
Bu yüzden vazgeçti! Uyanış Büyük Selçuklu’da ‘Melik ve oğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar
Medya

Bu yüzden vazgeçti! Uyanış Büyük Selçuklu’da ‘Melik ve oğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar

TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin hikayesi Youtube’de yayınlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay