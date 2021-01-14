İlk önce hangi meslekte çalışanlar aşılacak? Ne zaman korona aşısı olacağım?
Son dakika haberi: Koronavirüs aşılarına izin çıkmasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine korona aşıları yapıldı. 14 Ocak itibariyle de sağlık çalışanlarına korona aşısı vurulmaya başlandı. Korona aşılarının yapılmaya başlanmasıyla birlikte kimin ne zaman korona aşısı olacağı da merak ediliyordu. Peki kim ne zaman korona aşısı olacak? Hangi meslek grupları ne zaman korona aşısı olacak? Hangi gruplar koronavirüs aşısında öncelikl
Bana korona aşı sırası ne zaman gelecek? Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı. Korona aşı takibi e nabız üzerinden yapılmakta. Korona aşı randevusu ise MHRS üzerinden ya da e devlet üzerinden ya da ALO 182’den alınmakta.
İşte korona aşı meslek grupları listesi
Şuna kadar kaç kişiye korona aşısı yapıldı?
Devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığının resmi internet adresinden güncel rakamlar da paylaşılıyor. Saat 13.30 itibarıyla 99 bin 658 kişi aşılandı.