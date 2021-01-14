İlk önce hangi meslekte çalışanlar aşılacak? Ne zaman korona aşısı olacağım?

Bana korona aşı sırası ne zaman gelecek? Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı. Korona aşı takibi e nabız üzerinden yapılmakta. Korona aşı randevusu ise MHRS üzerinden ya da e devlet üzerinden ya da ALO 182’den alınmakta.

İşte korona aşı meslek grupları listesi

Şuna kadar kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığının resmi internet adresinden güncel rakamlar da paylaşılıyor. Saat 13.30 itibarıyla 99 bin 658 kişi aşılandı.