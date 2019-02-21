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"İlk müjdemiz" dedi ve duyurdu!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'de Kredi Yurtlar Kurumu Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Bayrampaşa'da bir teknoloji üssü kuracaklarını söyleyen Yıldırım, bu teknoloji üssünden de yeni Aziz Sancar'ların, bilim adamlarının ve yeni patent sahiplerinin çıkacağını ifade etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 06:28
"İlk müjdemiz" dedi ve duyurdu!

Yurdun konferans salonunda buluştuğu öğrencilere hitap eden Yıldırım, gençlerin kendisinin enerji kaynağı olduğunu söyledi.

Seçim kampanyasını hazırlayan kişilere gençlerle kendisini sık sık buluşturması konusunda talimat verdiğini belirten Yıldırım, “Sizlerle vakit geçirmek, sohbet etmek benim için çok büyük keyif. Sosyal medyada kullandığınız ifadeyle gençler beni 'dürtüyor'.” diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye için gençlerin değerli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Sizler memleketin geleceği için çok önemlisiniz. Düşünün ki bir maraton koşusundayız. Her bir dünya devleti bir koşucu. Türkiye'nin bayrağını elimizden alıp bir sonraki nesle taşıyacak atletler sizlersiniz. Ay yıldızlı bayrağı daha da yukarıya çıkaracak sizlersiniz. Eğer o bayrak düşerse Türkiye düşer. 15 Temmuz gecesi o alçaklar, FETÖ'cüler ne yaptılar? Bayrağı indirmeye, ezanları dindirmeye, ülkemizin istiklalini, istikbalini karartmaya çalıştılar ama o gece gençlere 'asosyal', 'apolitik' diyenler yanıldılar. Çünkü meydanlara en önce gençler indi. Alçaklara hak ettiği dersi en önce siz verdiniz. Ancak bu asil millet bu tehlikeyi gördü ve gereğini yaptı. O geceyi yaşamış biri olarak söylüyorum, o gece arabası kurşunlanmış biri olarak söylüyorum; O gece Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşıdır. Birinci kurtuluş savaşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşmiş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. İkinci kurtuluş savaşı da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alçaklara o gece hak ettikleri ders verilerek yapılmıştır.” 

“Ana babalarınızın ve ülkenin umudusunuz”


İstanbul'da 61 üniversite ve 1 milyon da üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Yıldırım, “Sizler de farklı şehirlerden İstanbul'a geldiniz, üniversite eğitimi alıyorsunuz, ana babalarınızın ve ülkenin umudusunuz. Kaldığınız yurt 4 bin 800 kişilik. Bir kasaba kadar büyük bir yerde kalıyorsunuz. Şimdi sizden şikayet de dinleyeceğim biliyorum ama şöyle bir 20 yıl öncesine göre durumunuzu kıyasladığımda çok ama çok farklı bir yerdesiniz. Bizim şartlarımız bu kadar güzel değildi. Hayıflanmak için söylemiyorum. Bir gerçeği ifade ediyorum. Z, Y kuşağı dediğimiz gençler bizim dönemimizi bilmiyorlar. O yüzden de zaman zaman bizim konuştuklarımızı anlamakta zorlanıyorsunuz. O zamanlarda yurt bulabilmek için ciddi torpil arıyorduk. Öyle küçük torpil değil, milletvekili seviyesinde. Üstelik odada yer yok. Bir koğuş, onlarca yatak, dolaplar kırık, banyo tuvalet perişan. Şimdi öyle mi? Pırıl pırıl. Binayı gördüm, hakikaten bizim Meclis binasından farkı yok.” ifadelerini kullandı.

“Gençlik merkezine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini vereceğiz”

Yıldırım, Türkiye'de genç nüfusun fazla olduğunu anımsattı. Gelişmiş ülkelerin en büyük sorununun genç nüfuslarının bulunmaması olduğunu vurgulayan Yıldırım, genç nüfusu "gelecek" olarak tanımladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirse İstanbul'a 12 tane gençlik merkezi kuracaklarını anlatan Yıldırım, “Bu merkezlerin her birinde yurtlar da, başka yaşam alanları da olacak. Sineması, tiyatrosu, vakit geçireceğiniz bir külliye şeklinde olacak. Maltepe'de de bir tane kuruyoruz. Bu gençlik merkezine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini vereceğiz. Gençleri en iyi anlayan ve genç yaşında bedel ödeyen insandı. Mekanı cennet olsun. Bayrak, devlet, millet, vatan sevgisiyle ömrünü mücadele ederek geçiren Muhsin Yazıcıoğlu ismini gençlerle birlikte yaşatacağız.” dedi.

“Bayrampaşa'da teknoloji üssü kurulacak”


Bayrampaşa'da bir teknoloji üssü kuracaklarını söyleyen Yıldırım, bu teknoloji üssünden de yeni Aziz Sancar'ların, bilim adamlarının ve yeni patent sahiplerinin çıkacağını ifade etti.

Yıldırım, İlk müjdemiz Bayrampaşa'ya bir teknoloji üssü kuracağız. Buradan yeni Aziz Sancarlar çıkacak, yeni bilim adamları çıkacak, yeni patent sahipleri çıkacak. Bu üste Türkiye'deki tüm üniversitelerin bir araya geleceği açık bir kampüs olacak. Üniversite öğrencileri, hocalar, şirketler burada buluşacak, fikirlerini paylaşacaklar, şirketler bu fikirleri değerlendirip bunu bir ürüne dönüştürecekler."

“Gençlere özel kuluçka merkezleri kurulacak”

Öğrencilerin üniversiteyi bitirip iş bulma telaşı içerisinde olacağını belirten Yıldırım, “Gençlere özel kuluçka merkezleri kurulacak. Yapay zeka, robot teknolojileri, yazılım... Bunlara kafa yorun gençler. Bunlar önemli şeyler. Bunlar Türkiye'nin geleceği. Büyükşehir'in kuracağı veri merkezi gençlerin fikirlerini geliştirmesi için önemli kaynak olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, geçtiğimiz ay Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın beşinci E-Spor sahnesini Ataşehir'de bin gençle açtıklarını hatırlatarak, “Orada şimdi müsabakalar yapılıyor. Bu müsabakalar sonunda birinci olan E-Spor Dünya Kupası maçlarına katılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin de inşallah kazanırsak bir E-Spor takımı mutlaka olacak.” dedi.

Konuşmanın ardından Yıldırım, salonda bulunan gençlerin sorularını yanıtladı. Yıldırım'a günün anısına bir tablo hediye edildi.

Binali Yıldırım daha sonra yurdun yemekhanesine geçti. Sıraya giren ve yemeğini alan Yıldırım, öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı.

Ziyarette, Yıldırım'a Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 06:28
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Maltepe
  4. Kredi Yurtlar Kurumu
  5. Aziz Sancar

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