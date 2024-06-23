İlk kez konuştu! Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Sinan Ateş mesajı

30 Aralık 2022'de Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası 1 Temmuz'da görülecek. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş Sinan Ateş cinayeti ile ilk defa açıklamada bulundu.

"Ağır cezalık bir suçtur, ideolojik yanı yoktur"

Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 1 buçuk yıl geçtiğini ve bu süre içerisinde bütün üzüntüsüne rağmen konuşmamaya, hiçbir yorum yapmamaya özen gösterdiğini ifade eden Türkeş, "Bu konu ağır cezalık bir suçtur. Bu konunun ideolojik bir tarafı bulunmamaktadır. Konudan istifade etmek isteyen tarafların da ideolojik bir yanı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Ülkü Ocakları 1 Temmuz'da adliyenin etrafını saracak, Özgür Özel'in girişine izin verilmeyecek" iddiasına da değinen Türkeş, "1 Temmuz 2024'te başlayacak olan duruşmaya kalabalık olarak gelmek isteyenlerin, onları oraya sokmak istemeyeceklerin de ideolojik bir yanı yoktur" dedi.

"Babamın partisi böyle bir suçla özdeşleştirilemez"

"Türk milliyetçiliği bu meselenin bir tarafı ve/veya paydaşı değildir" diyen Türkeş, "Milliyetçi Hareket Partisi (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez. Kantara çıkartılmak istenen Türk Milliyetçiliği ve MHP kurumsal kimliği değil; ağır işleyen hukuk sistemimiz ve ona köstek olanlar olmalıdır. Keza Cumhur İttifakı ve onun değerli yöneticileri de bu kirli suç organizasyonlarından varestir. Bu kargaşadan muhalefete de ekmek çıkmaz. Bırakın adi suçlular hak ettikleri şekilde yargılansınlar" ifadelerini kullandı.



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