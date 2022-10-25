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Gündem İlk kez dillendirildi Bahçeli’den Financı için hiç gündeme gelmemiş öneri
Gündem

İlk kez dillendirildi Bahçeli’den Financı için hiç gündeme gelmemiş öneri

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atarak karalama kampanyası başlatan Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı’ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den hiç gündeme gelmemiş bir öneri geldi. Devlet Bahçeli, "Türk Tabipler Birliği Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 11:29:00 -
İlk kez dillendirildi Bahçeli’den Financı için hiç gündeme gelmemiş öneri

Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı. TSK’nın “kimyasal silah” kullandığını iddia eden Fincancı’ya ilk kez dillendirilen bir tepki Devlet Bahçeli’den geldi. Türk Tabipler Birliği Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir" diyerek tepki gösteren MHP Grup Toplantısı’nda konuşan Devlet Bahçeli, “Türk askerine düşmanlık, düşmana askerlik, teröristlere basamak olanlar su katılmamış teröristtir. Türk askerine asıl astarı olmayan suçlamalar yapanlar kansızlardır. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen konferansında Türk düşmanı PKK'lılar çıkmıştır, TTB Başkanı da burada yer alanların haksızlığa uğradığını söylemiştir. 

Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulması, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemdedir. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk yazamaz. Türk askerlerine kimyasal silah çamuru atanları TTB Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir. “ ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR

Derhal mecliste girişimde bulunmak lazım. Prosedir nedir nasıl çalışır hemen başlatınız. EYVALLAH REİSİMİZ ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN
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