İlk kez dillendirildi Bahçeli’den Financı için hiç gündeme gelmemiş öneri

Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı. TSK’nın “kimyasal silah” kullandığını iddia eden Fincancı’ya ilk kez dillendirilen bir tepki Devlet Bahçeli’den geldi. Türk Tabipler Birliği Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir" diyerek tepki gösteren MHP Grup Toplantısı’nda konuşan Devlet Bahçeli, “Türk askerine düşmanlık, düşmana askerlik, teröristlere basamak olanlar su katılmamış teröristtir. Türk askerine asıl astarı olmayan suçlamalar yapanlar kansızlardır. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen konferansında Türk düşmanı PKK'lılar çıkmıştır, TTB Başkanı da burada yer alanların haksızlığa uğradığını söylemiştir.

Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulması, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemdedir. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk yazamaz. Türk askerlerine kimyasal silah çamuru atanları TTB Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir. “ ifadelerini kullandı.