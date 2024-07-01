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Ekonomi İlk kez bu kadar oldu! İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor
Ekonomi

İlk kez bu kadar oldu! İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor

Yeniakit Publisher
2024-07-01 12:01:22 - 2024-07-01 12:01:21
İlk kez bu kadar oldu! İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 30 Haziran'da tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda ise 62 bin 554 olmak üzere toplamda 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bin 214, iç hatlarda 378 uçak trafiği olmak üzere toplamda bin 592 uçak trafiği gerçekleştiğini söyledi. Bakan Uraloğlu söz konusu tarihte dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda da 62 bin 554 olmak üzere tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak toplam 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, son olarak geçtiğimiz yıl 2 Temmuz 2023 tarihinde 265 bin 961 yolcunun İstanbul Havalimanı'nı kullandığını hatırlatarak, bu tarihten beri ulaşılan en yüksek yolcu sayısının 30 Haziran tarihinde 268 bin 275 yolcu olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız her geçen gün yeni bir rekor kırarak dünyada ne kadar önemli bir marka olduğunu gösteriyor. Hava yolunda dünyanın en önemli aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanımızın artarak devam eden başarıları bizleri gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

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