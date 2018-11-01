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İlk kez böylesini yakaladılar! Başkan: Dilerim bu tür balıklar çoğalmaz

Bursa’nın Mudanya ilçesinde balıkçıların ağlarına dev köpek balığı takıldı. Mudanya Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, "Yakalanan balığın bu sularda bulunması bizim için endişe verici." dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:18
İlk kez böylesini yakaladılar! Başkan: Dilerim bu tür balıklar çoğalmaz

Arnavutköy balıkçı barınağından körfeze açılan balıkçıların ağlarına camgöz cinsi 3 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı. Dev camgöz balıkçıları endişelendirdi.

Mudanya Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, “Yakalanan balığın bu sularda bulunması bizim için endişe verici. Daha evvel de bu tür balıklar ağlarımıza takılmıştı, fakat bu büyüklükte olanı ilk defa yakaladık. Çanakkale boğazından yolunu şaşırarak ya da balık kovalarken körfeze girmiş olabilir. Dilerim bu tür balıklar çoğalmaz. Zaten az miktarda olan balıklarımızı kovalayarak körfezde balığın azalmasına sebebiyet verirler” diyerek endişesini dile getirdi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:18
  1. Çanakkale
  2. Mudanya
  3. Bursa
  4. camgöz
  5. Mudanya Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan
  6. balık
  7. Arnavutköy

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