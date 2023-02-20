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Dünya "İlk kez böyle oldu! Türkiye'ye büyük yardım gerek"
Dünya

"İlk kez böyle oldu! Türkiye'ye büyük yardım gerek"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Nihayetinde çok büyük yardım ve destek gerekiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:54:00 -
"İlk kez böyle oldu! Türkiye'ye büyük yardım gerek"

Atina yönetimi, Türkiye'de deprem bölgesine sağladığı desteklerin yanı sıra uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, afet bölgesini incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı siyasi konulara bağlayamayız." demişti.

Dendias, konuya ilişkin bir açıklamayı da Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının düzenlediği toplantı kapsamında yaptı.

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret hakkında mevkidaşlarını bilgilendireceğini belirten Dendias, şunları söyledi:

Mevkidaşlarıma, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere ziyaretimle ilgili bilgilendirme yapma fırsatım olacak. Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fırsatım olacak.
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Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Nihayetinde çok büyük yardım ve destek gerekiyor.

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