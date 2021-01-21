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Korona Virüs İlk kez bir AB ülkesi Sputnik V'e izin verdi
Korona Virüs

İlk kez bir AB ülkesi Sputnik V'e izin verdi

Macaristan'da AstraZeneca aşısına onay verilirken, Sputnik V aşısına ise geçici olarak izin verildi. Ülke Rus aşısına onay veren ilk ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 22:00:00 -
İlk kez bir AB ülkesi Sputnik V'e izin verdi

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, ülkedeki yetkili kurumların yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı AstraZeneca ve Sputnik V aşısına onay verdiğini açıkladı.

Gulyas düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Covid-19 aşısı tedariki konusunda çok yavaş hareket ettiğini, bu yüzden hükümetin aşı için Çin ve Rusya ile görüştüğünü söyledi.

Avrupa İlaç Ajansını (EMA) da yavaş hareket etmekle suçlayan Gulyas, "İlgili Macar kurumları, AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıya onay verdi. Eğer AB kurumu da onaylarsa aşılama başlayabilir. Geçen hafta Rus aşısı da geçici izin aldı. Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto bugün Moskova'ya gidecek" dedi.

Gulyas, AB'ye çok az miktarda aşı ulaştığını buna karşın İsrail'de, ABD'de, İngiltere'de ve Arap dünyasında aşılama kampanyasının hızlı şekilde ilerlediğini vurguladı.

Pfizer firmasının, AB ile yaptığı aşı tedariki anlaşmasına uyamayacağını açıkladığını belirten Gulyas, ülkeye bugüne kadar 331 bin doz aşı ulaştığını ve 140 bin kişiye aşı uygulandığını kaydetti.

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