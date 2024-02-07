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Siyaset İlk kez açıkladı... Naci Görür'e İBB adaylığı teklifi!
Siyaset

İlk kez açıkladı... Naci Görür'e İBB adaylığı teklifi!

Yeniakit Publisher
2024-02-07 11:41:00 - 2024-02-07 11:48:34
İlk kez açıkladı... Naci Görür'e İBB adaylığı teklifi!

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100'ün ses getiren programlarından Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'da, "İYİ Parti’den İBB, CHP’den Elazığ Belediye Başkanlığı teklifi geldi. Çok teşekkür ettim. Ben partiler dışı olmalıyım." ifadelerini kullandı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100'ün ses getiren programlarından Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'da, "İYİ Parti’den İBB, CHP’den Elazığ Belediye Başkanlığı teklifi geldi. Çok teşekkür ettim. Ben partiler dışı olmalıyım." ifadelerini kullandı.

Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, tv100 ekranlarında ilgiyle takip edilen "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" programının konuğu oldu.

Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden önce defalarca uyardığını hatırlattı. Görür, yeni uyarılarda bulundu. Görür, İYİ Parti'de ve CHP'den 31 Mart Yerel Seçimleri için aldığı adaylık tekliflerini ilk kez açıkladı.

Görür, "İYİ Parti’den İBB, CHP’den Elazığ Belediye Başkanlığı adaylığı teklifi geldi. Çok teşekkür ettim. Ben partiler dışı olmalıyım." dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı Murat Kurum ile görüşmesini de anlatan Görür, "Ben siyasetle ilgilenmiyorum. Murat Kurum da bana danışmanlık teklif etti, aynı nezaketle reddettim." ifadelerini kullandı.
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