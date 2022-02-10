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Gündem "İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu"
Gündem

"İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu"

Adana'da polis ekipleri tarafından kaçak akaryakıt üretildiği belirlenen bir tesise baskın düzenledi. Polisleri karşısında görmeleri sonrası büyük şaşkınlık yaşayan zanlıların, "İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu" sözleri pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 14:06:00 -

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisi ile bu tesiste dolum yapılan bir tankerde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

"Ne çabuk haberiniz oldu"

Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polisi karşısında gören zanlılar şaşkına dönerek, "Ne çabuk haberiniz oldu daha ilk işimizde bizi yakaladınız" diyerek tepki gösterdi.

174 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi

Polis yaptığı aramada tesiste ve tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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