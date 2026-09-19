İLK İnşaat, İzmir’den Türk Sporu'na desteğini büyüterek sürdürüyor

Çeyrek asırlık tecrübesiyle uluslararası projelerde imza projeleri hayata geçiren İLK İnşaat, Türk sporuna verdiği desteği İzmir’in köklü kulüpleriyle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle sürdürüyor. Göztepe Spor Kulübü’nü hem futbol hem de basketbol branşlarında destekleyen İlk İnşaat, yeni sezonda Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın da sponsoru oldu.

İş birliğine ilişkin protokolün imzalandığı törene; İLK İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yeşiltepe ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder başta olmak üzere şirket ve kulüp yöneticilerinin yanı sıra geniş bir davetli topluluğu katıldı. İzmir ve Türk sporunun gelişimi açısından önemli bir adım olarak nitelendirilen bu iş birliği kapsamında, Karşıkaya Spor Kulübü’nün yeni voleybol salonunun temeli de atıldı. Yeni salonun, genç sporcuların yetişmesine ve kadın voleybolunun geleceğine katkı sunması hedefleniyor.

İLK İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yeşiltepe, törende yaptığı konuşmada, kadınların spordaki gücüne ve genç sporcuların geleceğine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kadınların gücüne yürekten inanıyoruz ve sahada yazdıkları her hikayenin ülkemizin geleceğini şekillendirdiğini düşünüyoruz. Bu iş birliğini yalnızca sponsorluk ilişkisi olarak değil, ‘voleybol ülkesi’ Türkiye’nin başarısı için Karşıyaka Spor Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz büyük bir güç birliği olarak görüyoruz. Bugün hep birlikte ülkemizin en köklü kulüplerinden 114 yaşındaki Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni voleybol salonunun temelini de attık. Bu salonun yalnızca müsabakalara ev sahipliği yapan bir spor alanı değil; genç kızlarımızın voleybolla tanıştığı, hayallerini gerçekleştirdiği, yeteneklerini geliştirdiği ve geleceğin voleybolcularının yetiştiği bir merkez olmasını diliyoruz. İzmir’in güçlü spor kültürüyle birlikte bu salonun ülkemize yeni sporcular kazandırmasına vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Temelini attığımız bu büyük güç birliğinin İzmir’imize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum.”

Anlaşma kapsamında İLK İnşaat, sezon sonuna kadar Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın sponsoru olacak. Şirket aynı zamanda, Göztepe Spor Kulübü futbol ve basketbol takımlarına da sezon sonuna kadar sponsorluk desteği veriyor.