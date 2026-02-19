Başkan Erdoğan'dan Tüm dünyaya net mesaj: Oynanan oyunların farkındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla düzenlenen ilk iftar programında konuştu. Erdoğan, "Ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şehitlik mertebesine ulaşmak Hakk'ın katında ne kadar kıymetliyse, geride kalanların sabırlı ve metanetli olması da aynı şekilde kıymetlidir.

Şehit ailelerimizin bu hassasiyeti her zaman koruduğunun bizler yakın şahidiyiz. Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum.

Aziz kardeşlerim, milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine ebedi vatan kılmak için çok çetin imtihanlardan geçti. Haçlı seferlerine, Moğol saldırılarına, işgal girişimlerine maruz kaldık. Nice şehirlerimiz talan edildi, köylerimiz defalarca yakıldı, yıkıldı harap oldu.

'NE YAPTILARSA BİZİ BU TOPRAKLARDAN SÖKÜP ATAMADILAR'

Ama ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Günde 5 defa gökyüzüne yükselen Ezan-ı Muhammedileri susturamadılar. Bayrağımızı indiremediler. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik fakat tarihimizin hiçbir döneminde istiklalimizden taviz vermedik.

Karşılaştığımız bütün badirelerden şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Malazgirt, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. Kıbrıs'ta akan kanı bu ruhla durdurduk. 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık, ekonomik saldırıları, milli birliğimiz ifsad etmeye yönelik dezenformasyon kampanyalarını bu ruhla bertaraf ettik.

Yaklaşık 50 yıldır devam eden terörle mücadelemizi bu ruhla sürdürdük. Şehitlerimizin hayatları pahasına bize emanet ettiği değerler; vatandır, ezandır, bayraktar, bağımsızlıklıktır, milletin hak ve hukukunu korumaktır.

Bizde bu emanetlere sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz 23 yıldır.

'KUZU POSTU GİYDİRİLMİŞ SIRTLAN SÜRÜLERİNİN FARKINDAYIZ'

Bugün dünya siyaseti yeni baştan şekilleniyor. Yakın çevremizde çok ciddi krizler, çatışmalar ve gerilimler yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları hak, hukuk, özgürlük kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor.

Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış canavar olduğunu hepimiz bir kez daha görüyoruz. Devletimiz bu zorlu süreçleri hamd olsun çok başarılı bir şekilde yönetmektedir. Oynanan oyunlarında, kurulan tuzaklarında tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin gayet farkındayız.

Türkiye güvenliği için yalnızca sınırları dahilinde değil sınırları dışında da mücadele etmeyi sürdürüyor.

Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. İnşallah yarın sıra savaş uçaklarına, uçak gemilerine gelecek. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Azmettik, çalıştık, kendimize güvendik ve işte 23 yılda buralara geldik.

Aziz kardeşlerim şimdi sahadaki bu kazanımları kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bundan 16 ay önce başlattığımız "Terörsüz Türkiye" misyonunda kayda değer gelişme sağlandı.

TBMM bünyesinde kurduğumuz komisyonumuz 5 ağustos beri sürdürdüğü çalışmaları nihayete erdirdi.

Suriye'de güzel gelişeler yaşanıyor. Suriye'deki sorunun kan dökülmeden çözülmesi için geçen ay anlaşma sağlandı.

Çözümsüzlükten beslenenler gerilime ve çatışmaya bel bağlayanlar, Türkiye'nin ayağındaki kanlı prangalardan kurtulmasını istemeyenler bizim samimiyetimizi görmese de sizler görüyorsunuz. Uyanık olacağız, aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz.

Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayınız; sizler bize aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Devletimiz dün olduğu gibi yarında tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir. 23 yıldır sizlere daha önce hiç olmayan kolaylıkları devreye aldık. Aylıklardan, bakım desteklerine, araç alımından ÖTV muafiyetine, yavrularımızın eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanmasına çok geniş bir yelpazede şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk.

Sadece 6 bin 15 şehit yakını ve gazinin kamuda istihdamı sağlanmıştı. 18 Eylül'de yaptığımız atama ile bu sayı 52 bine ulaştı. 4 bin 227 okul, cadde, sokak ve kamu alanına şehitlerimizin isimlerini verdik.

Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olmasını diliyorum. Bu ay boyunca yapacağınız ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize ülkem ve milletim adına buradan şükranlarımı sunuyorum.