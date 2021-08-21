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Spor İlk haftadan 16 bin TL ceza geldi
Spor

İlk haftadan 16 bin TL ceza geldi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor'a Bandırmaspor müsabakasında maç öncesi ve sonrası teknik sorumlunun flaş röportaj ve basın toplantısına katılmamasından dolayı 16 bin TL para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 17:24:00 -
İlk haftadan 16 bin TL ceza geldi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor - RH Bandırmaspor maçına ilişkin yeşil-siyahlı ekibe para cezası verdi. PFDK tarafından yapılan açıklamada, "Denizlispor Kulübü'nün, 14.08.2021 tarihinde oynanan Denizlispor - RH Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, karşılaşma öncesi ile sonrası yapılan flaş röportajlara ve basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerini kullandı.

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