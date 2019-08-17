0553 313 94 23

İlk Hac kafilesi kutsal topraklardan döndü

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacılar yurda dönmeye başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:42
İlk Hac kafilesi kutsal topraklardan döndü

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacılar yurda dönmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı’nda aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.


Hac ibadetini yerine getirmek üzere haftalar önce kutsal topraklara giden 80 bin Türk hacı adayı, Hac ibadetini tamamladıktan sonra yurda dönmeye başladı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki ilk Hacı kafilesi, öğlen saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Türk Hava Yolları’nın Cidde’den kalkan uçağıyla saat 13.30’da İstanbul Havalimanı’na inen Hacılar, burada aile ve yakınları tarafından karşılandı.



Ailelerle buluşmada sevinç gözyaşları


Hacılar havalimanının yolcu karşılama bölümünde uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Dini görevlerini tamamlayarak yurda dönen Hacıların aileleriyle buluştukları anlarda ise zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Bazıları ise o anlarda sevinç gözyaşlarını tutamadı. Kutsal topraklardan dönen Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdikleri görüldü.



“Şu an bambaşka duygular içerisindeyim”


Heyecanlı olduğunu söyleyerek duygularını dile getiren Murat Demir, “İnanın ki şuan bambaşka duygular içerisindeyim. Şuan çok heyecanlıyım. Herkese tavsiye ediyorum. Rabbim herkese nasip etsin. Biz 42 gün kaldık ve doya doya yaşadık. 8 sene bekledikten sonra hacca gitmeye hak kazandım” diye konuştu.



“11 yıl beklediğimize değdi”


11 yıl süren bekleyişin ardından hacca gitmeye hak kazandığını belirten Fatmagül Diril ise “Çok mutlu ve sevinçliyiz, anlatılacak gibi değil o kadar güzel geçti. 11 sene bekledik. Beklediğimize değdi” değerlendirmesinde bulundu.



“Bu duyguları anlatmakla tarif edemeyiz”


Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kutsal topraklardan dönen ilk hac kafilesinde yer alan yolculardan biri olan Kadriye Enser, “Çok mutluyuz. Yurdumuza da döndük çok seviniyoruz, inşallah çocuklarımıza da kavuşacağız. Bu duyguları anlatmakla tarif edemeyiz. Gidemeyenler de gidip görsünler” dedi.


Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacıların dönüşü önümüzdeki günlerde de sürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti
    1. Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti
    2. Felaketin izleri hiç geçmedi
    3. Antalya'da yolcu aktarmalarından ücret..
    4. Beyazıt’ı su basarken, İmamoğlu..
    5. Sason’da hibe desteğiyle yapılan apart..
    6. (Özel) Sarıyer’de iki ana kolonu..
    7. İstanbul'daki sağanak
    8. Şuhut’ta yöresel pazara yoğun ilgi
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos..
    10. Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
    11. Manavgat’ta hem darp hem de gasp eden..
    12. Şiddetli rüzgar, dut ağacını evin..
    13. Ordu’da eksi 40 derecede fındık..
    14. Giresun’da en fazla ödenek yol ve içme..
    15. Kafede darbedilen gaziye destek ziyareti
    16. 10 kişilik aile ölümden döndü
    17. Antalya’da fuhuş operasyonu: 66..
    18. Hurda eşyalarını yığdığı parktan..
    19. MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen..
    20. MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi..
    21. Sudan'da geçici Anayasal Bildiri..
    22. Karşıdan karşıya geçerken hayatını..
    23. Vali Ersin Yazıcı, "Her ortamda her..
    24. Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan..
    25. Bahçelievler’de yağış nedeniyle yol..
    26. Erdoğan'dan "17 Ağustos" paylaşımı
    27. Şiddetli yağış sonrası Eminönü’ndeki..
    28. MHP Lideri Bahçeli: "Acılara..
    29. Çaycuma ADD Gençlik kollarını kuruyor
    30. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özellikle..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu