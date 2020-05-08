İlk dönem notuyla sınıf geçilecek

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler bu yıl ilk dönem notlarıyla sınıf geçecek. Alınan karar için Milli Eğitim Bakanlığı Sınıf Geçme Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Milli Eğitim Bakanlığı koronavriüs nedeniyle eğitime ara vermesinin ardından öğrencilerin ilk dönem notlarıyla sınıf geçme kararı almıştı. Alınan karar için yönetmelik yayımlandı. Uzaktan eğitim, telafi eğitimleri ve olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi durumunda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, olağanüstü durum, doğal afetler veya salgın hastalık gibi nedenlerle okullarda eğitim ve öğretime ara verilebilecek.

Okullara verilen arada gerçekleştirilen uzaktan eğitim dersleri puanlamaya tabi tutulmayacak. Telafi eğitimleri de puanla değerlendirilmeyecek.

Öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.

Bu notlar yıl sonu puanı sayılacak. Yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı hesaplanmasında da kullanılacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

Liselerde de eğitim ve öğretime ara verilmesi ve telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yıl sonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek. Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler ise alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak sınıf geçecek.