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İlk cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi cemre hangi tarihlerde düşüyor? Cemre Nedir?

Eskilerin tabirleri ile baharın müjdecisi cemreyi kışı zor geçiren ülkemizde vatandaşlar beklemeye ve merak etmeye başladı. Cemre düşmesininbaharın başlangıcı olduğu inancı yüzlerce yıldır Türkler topraklarında yaygındır. Cemre ne zaman düşecek? Cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek. İşte tüm detaylar...

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:42
İlk cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi cemre hangi tarihlerde düşüyor? Cemre Nedir?

Eskilerin tabirleri ile baharın müjdecisi cemreyi kışı zor geçiren ülkemizde vatandaşlar beklemeye ve merak etmeye başladı. Cemre düşmesinin baharın başlangıcı olduğu inancı yüzlerce yıldır Türkler topraklarında yaygındır. Cemre ne zaman düşecek? Cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek. İşte tüm detaylar...

Cemre ne zaman düşecek?

Baharın müjdecisi cemre havaların ısınmasına neden olur. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemre üç tanedir. İlk cemre havaya düşer ve sıcaklık artmaya başlar. İkinci cemre suya düşer ve sular, göller, denizlerin ısınmasını sağlar üçüncü ve son cemre toprağa düşer. Cemrenin toprağa düşmesiyle toprak ısınır ve baharın belirtisi olan güzellikler orataya çıkar. Doğa yeşillenir çiçek açar. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilk baharın gelmesine neden olur.

Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat),

İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat)

Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer

Cemre nedir?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:42
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