İlk bölümüyle skandala imza atan Camdaki Kız dizisine halk darbesi!
İlk bölümü ile Kanal D ekranlarında ahlaksızlık pompalayan Camdaki Kız dizisi bu haftaki 3. Bölümü ile de tepki çekti. Yayına girdiği hafta reytinglerde birinci olan dizinin reytingleri düştü ve birinci sırayı ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova aldı.
Toplum aile yapısını bozma girişimi ile tepkilerin odağı haline gelen Camdaki Kız dizisi, bu haftada bekaret sahnesi ile tepki çekmişti. Ahlaksızlık pompalamaya çalışan diziler her zaman olduğu gibi reytinglerde düşmeye başladı. Bunun birçok örneğini gördüğümüz dizilerden biri de Camdaki Kız dizisi oldu.
Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümüne bekaret sahnesi damga vurdu. Reytinglerde düşüşe geçen dizi umduğu başarıyı sağlayamadı.
22 Nisan 2021 reyting sonuçlarına göre, Mucize doktor dizisi de aynı sonuçları aldı.
Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır. Doruk’un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali’yle çalışamayacakları için mutsuz olduğu Mucize Doktor'un son bölümü bu haftaki reytingleriyle düşüşe geçti.
Kadın istismarcı dizisi de aynı sonuçtan muzdarip!
İskender'in Çiçek'e duygularını ifade ettiği sahnede Çiçek, duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayarak İskender'in hislerini açıklamasına engel olduğu Alev Alev son bölümüyle ilk 10'a giremedi.