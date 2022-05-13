İlk başörtülü vali ‘Bismillah’ dedi

Oğuz Gültekin Ankara

Türkiye tarihine “postmodern darbe” olarak geçen ve dönemin generalleri tarafından “bin yıl süreceği” iddia edilen, başörtüsü taktıkları için eğitim hakları elinden alınan, baskı ve zulümlere maruz kalan mütedeyyin insanlar bugün devletin en üst makamlarına başörtüleriyle atanabiliyorlar. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yapan ve Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Afyonkarahisar Valiliği’ne atan Kübra Güran Yiğitbaşı Türkiye’nin ilk başörtülü valisi oldu. Yiğitbaşı’nın vali olması ülke genelinde sevinçle karşılandı.

Bu atama bizim için çok büyük bir mutluluk

Akit’e konuşan 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek, Türkiye’nin ilk başörtülü valisini tebrik ederek, “28 Şubat postmodern darbesinin ağır enkazlarından geçtik. Ben o dönem üniversiteden başörtülü olduğum için atıldım. Aday öğretmen olarak gittiğim okuldan uzaklaştırıldım. Başörtülü şekilde ülkemize hizmet etmemize izin verilmedi. Ancak hamdolsun artık başörtülü, başörtüsüz kadın ayrımının olmadığı yılları yaşıyoruz. Tüm kadınlar tercih ettiği kıyafetlerle eğitimlerini alıp görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Bugün Türkiye tarihinde ilk başörtülü vali atamasının yapılması çok normal bir durumken bizler geçmişte yaşadığımız bu sıkıntılar yüzünden olağanüstü bir durum olarak görüyoruz. Ancak bu atama bizim için çok büyük bir mutluluk. Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı’nı aldığı görevden dolayı tebrik ediyorum başarılar diliyorum” dedi.

Yeni Türkiye’nin adımı

28 Şubat mağdurlarından Avukat Bülent Demir ise şunları söyledi: “Bu atama milli iradeye saygısızlık yapanlara, millete rağmen yapılan birçok icraatte verilen en güzel cevaplardan biridir. O karanlık günlerden bugüne gelinmesi çok büyük bir mutluluktur. Buna vesile olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın valimize yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim. Yeni Türkiye yolunda atılan bu adımı takdirle karşılıyorum.”

Fabrika ayarlarına döndük

CHP zihniyetinin, kurduğu sistemle yıllarca Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalıştığına dikkati çeken Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, “Bu milletin bütün manevi değerlerini yok saymışlardı. Onlarca yıl bu milletin dini ve milli değerlerini yok etmeye uğraştılar. Onlarca yıl kurdukları baskı ile siyasi partileri abluka altına alıp susturmaya çalıştılar. Yoğun baskı ve zulüm nedeniyle o dönemde başörtüsünü en yoğun savunanlar bile sesini çıkaramadı. Şimdi başörtülü insanlar devletimizin en üst makamlarında milletimize hizmet ediyor. Ülkemiz normalleşti ve fabrika ayarlarına geri döndü. Sayın valimize de görevinde başarılar diliyorum” dedi.