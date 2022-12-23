İlk adımını atan bebeklerde gündüz uykusu günde kaç saat olmalı? Çocuklarda uyku düzeni için ipucu

Bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesi için en önemli ihtiyaçlarından biri uykudur. Bebeğiniz ve uyku arasındaki ilişkiyi düzenlerken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir, gündüz uykusu ne kadar sürmelidir? Bir bebeğin günlük uyuma süresi ay ve yaş aralığına göre değişir.

2 AYLIK BEBEĞİN GÜNDÜZ UYKU SÜRESİ

Yenidoğan döneminde, eğer bebeğin fiziksel bir sorunu yoksa uykularının da düzenli olması beklenir.



İki aylık bebeklerin toplamda 14-16 saat civarında uyku ihtiyaçları oluyor. Bunun ortalama 6-7 saat kadarını ise gündüzleri uyuyorlar. Bebeğinizin bu gündüz uykusu blok halinde değil de aralıklarla olabilir.

3 AYLIK BEBEĞİN GÜNDÜZ UYKU SÜRESİ

3 aylık bebeğin uyku düzeni 2 aylık bebekten pek de farklı değil. 3 aylık bebekler de günde ortalama 5-6 saat kadar gündüz uykusu uyuyorlar.

4 AYLIK BEBEĞİN GÜNDÜZ UYKU SÜRESİ

4 aylık bebek uyku düzeninde gün içerisinde toplam 14-16 saat kadarlık bir uyku beklenir. Bebeğiniz 4 aylıkken gün içerisinde toplamda 3 kez ortalama 4 saat kadar gündüz uykusu uyuyabilir.

5 - 8 AYLIK BEBEĞİN GÜNDÜZ UYKU SÜRESİ

5-8 ay aralığında bebekler genellikle 3 gündüz uykusu yapar ve toplamda 3-3.5 saat uyurlar. Bebekler 8. aya kadar geceleri ortalama 11-12 saat kadar, gündüzleri ise 2.5 ila 3.5 saat civarında 2 ya da 3 uyku şeklinde uyurlar. Bebeğinizin bu ay itibarıyla üçüncü uykusunun süresi kısalmaya başlayabilir. Bu da onun gündüz uykusuna olan ihtiyacının azalmaya başladığına işaret eder.

BEBEKLERDE GÜNDÜZ UYKUSU NE ZAMAN BİTER?

12 aylık bebeklerin günde toplam 10-13 saat kadar uyuması beklenir. 18-21 ay arasında gündüz uykusu teke düşer. ntv'nin aktardığı habere göre: 21-36 ay arasında çocukların büyük bir kısmı günde 1 kez yarım saat ile 2 saat arasında öğle uykusuna ihtiyaç duyarlar.

Çocukların gündüz uykusunu bıraktığı dönem 3 ila 5 yaş arasında değişiklik gösterebilir. Bu noktada doğru anı bulma konusunda ise ebeveyne büyük bir görev düşer. Bazı durumlarda çocuğunuz gündüz uykusuna dirense bile aslında uyumaya ihtiyacı olabilir. Bu da onun henüz gündüz uykusunu bırakmaya hazır olmadığı anlamına gelir.

UYKU EĞİTİMİNE AKŞAM BAŞLANMALI

İlk 4 ay boyunca bebekle bol temas halinde olmak çok değerli. Ancak 4. aydan sonra bebeği destekli uyutmak doğru değil. Bu durum, bebeğin kendi kendine uykuya geçmesini ve kesintisiz uyumasını güçleştirir.

Uzmanlara göre: Çocuklarda uyku düzeni için 7 ipucu

1. UYKU RUTİNİ

Uyku rutini oluşturmak için banyo, masaj, emzirme, gaz çıkarma, ninni ya da şarkı söyleme gibi aktiviteler her gün aynı saat ve düzende yapılabilir.

2. FİZİKSEL ŞARTLAR

Fiziksel şartlar uykuya dalma ve kaliteli bir uyku sürdürme için çok önemlidir. Odanın ısısı, nem oranı, ışık, gürültüsüz bir ortam uyku için olmazsa olmaz etkenlerdir. Odanın ısısı 21-22 derece olmalıdır. Tamamen karanlık bir ortam uyku için en sağlıklısıdır. Fakat bazı süreçlerde minik bir gece lambası kullanılabilir. Yatağın içinde 2 yaşına kadar yastık ya da benzeri objelerin olmaması uyku güvenliği açısından önemlidir.

3. UYKU ARALIKLARI

Bebeklerin uyku düzenini oluştururken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri de uyku aralıklarıdır. Bebeklerin aylarına göre uyku aralıkları değişmektedir. Aylara göre oluşturulan uyku aralık tablolarını takip etmek, bununla birlikte ise bebeğinizin uyku işaretlerini (kulak kaşıma, göz kaşıma, bir noktaya odaklanma, huysuzluk) de gözlemek çok önemlidir.

4. BESLENME

Bebekler uyumadan önce mutlaka beslenmeli, karınları tok bir biçimde yatmalıdırlar. Ek gıda alan çocuklar ise uyumadan 1 saat önce yemeklerini bitirmiş olmalıdırlar. 8 aydan büyük çocuklar için (doktorun aksi yönde bir önerisi yoksa) gece beslenmesine ihtiyacı yoktur.

5. DÜZENLİ GÜNDÜZ UYKUSU

Sanılanın aksine gündüz iyi bir uyku uyumak çocukların gece de kaliteli uyumasını sağlar. ‘Gündüz uyumasın gece uyur’ ya da ‘yorgun düşsün iyi uyur’ düşüncesi yanlış bir düşüncedir.Uyku kalitesini bozar.

6. KENDİ ODASINDA YATIRIN

Bebekleri anne ve babayla aynı odada tutmanın en uzun süresi 1 yıl olmalıdır (ani bebek ölümü sendromuna karşı). Kendi odalarında uyuyan bebekler çok daha kaliteli uyurlar.

7. BAĞIMSIZ UYUMAYI ÖĞRETİN

Bebeklerinizin kaliteli uyumasını istiyorsanız onlara mutlaka düzen sağlamakla birlikte, bağımsız uyumayı öğretmelisiniz. Uyku geçişlerinde desteğe ihtiyaç duymayan çocuklar gündüz ve gece yeterli ve kesintisiz uyurlar. Destekle uyuyan bebekler ise her uyku döngüsünde uykuya dönmek için destek beklerler.