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‘İlişkimiz kalmadı’ deyip duyurdular… Suudi Arabistan askerlerini geri çekti

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfüddin Abdullah, Malezya Silahlı Kuvvetlerinin Suudi Arabistan'daki askerlerini geri çektiğini bildirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:05
‘İlişkimiz kalmadı’ deyip duyurdular… Suudi Arabistan askerlerini geri çekti

Bakan Seyfüddin, resmi ziyaret için Malezya'ya gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Yemen'deki iç savaşın başlamasının ardından Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonuna dahil olan Malezya askeri birliklerinin, başkent Riyad'dan ayrıldığını söyledi.

Suudi bakanı bilgilendirdiler

Seyfüddin, "Artık birliklerimiz geri döndü ve ilişkimiz kalmadı." diyerek, Malezya ordusunun Yemen'deki askeri koalisyonun bir parçası olmamasına yönelik hükümetin aldığı karar hakkında Suudi Bakanı bilgilendirdiğini ifade etti.

 

Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, haziran ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin Suudi Arabistan'daki askeri varlığını gözden geçirdiklerini belirtmişti.

Malezya, eski Başbakan Necip Rezak'ın hükümeti döneminde, Yemen'deki Malezya vatandaşlarının tahliyesini sağlamak üzere 2015'te Suudi Arabistan'a askeri birlik göndermişti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 07:05
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