  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

İlimtepe Yolu’nda çalışmalar tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından tamamlanan Hacı Osman-İlimtepe yolunda bariyer çalışmaları sonlandırılarak, çizgiler çizildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:57:09 -
İlimtepe Yolu’nda çalışmalar tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından tamamlanan Hacı Osman-İlimtepe yolunda bariyer çalışmaları sonlandırılarak, çizgiler çizildi.


Körfez Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım ağını genişletmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hacı Osman Mahallesi ve İlimtepe arasındaki bağlantı yolunda başlatılan genişletme ve asfalt çalışması kısa süre önce tamamlandı. Güvenlik açısından da bariyerlerin yerleştirildiği yolda, çizgiler de çekildi.


Yarımca’dan ilimtepe’ye ulaşımı kolaylaştıran ve Otoyol çıkışından da D-100’e alternatif bir ulaşım olanağı sağlayan yolda Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol çizgi çekim işlemleri de bitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı