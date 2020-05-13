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Yerel

İlimtepe Mezarlığı düzenleniyor

Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe Mezarlığı’nda geniş çaplı peyzaj ve düzenleme çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:16:43 -
İlimtepe Mezarlığı düzenleniyor

Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe Mezarlığı’nda geniş çaplı peyzaj ve düzenleme çalışması başlatıldı.


Körfez Belediyesi İlimtepe Mezarlığı’nda geniş çaplı peyzaj ve düzenleme çalışması yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında daha önce vatandaşların ulaşım kolaylığı için oluşturulan beton yollar elden geçirildi. Ayrıca mezarlıklar arasındaki kötü görüntüler ortadan kaldırıldı.


Fen İşleri Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz etap etap çalışma yürütüyor. İhtiyaca göre fidan dikimi, mezarlıkların yabancı otlardan temizlenmesi, mezarlık alanı içerisindeki yolların düzenlenmesi, genel bakımı gibi birçok faaliyette bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

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