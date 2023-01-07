İlim Yayma Vakfı Prof. Dr. İbrahim Kalın ve Bilal Erdoğan’ı ağırladı

İlim Yayma Vakfı, ‘’Lisansüstü Öğrenci Buluşması’’ başlıkla düzenlediği programın onur konuğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın oldu. Programa çeşitli üniversitelerin lisansüstü öğrencileriyle birlikte İlim Yayma Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Vakfın Kurucu ve Bağışçıları, Akademik Danışma Kurulu Üyeleri, İlim Yayma Ödülleri Organizasyon Komite üyeleri ve akademisyenler katılım sağladı.

İlim Yayma Vakfı'nın bilim dünyasına katkıları

Program Sabahattin Zaim Üniversitesi Diller Okulu’nda İZÜ öğrencisi İbrahim Kaşgar’ın Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın ev sahipliğini yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, selamlama konuşması için kürsüye geldi. Acar, eğitimde kalitenin önemine vurgu yaparak İlim Yayma Vakfı’nın bilim dünyasına olan katkılarından bahsetti.

Bilal Erdoğan da katıldı

Söyleşiye katılan lisansüstü öğrenciler ve konukları selamlamak üzere kürsüye gelen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan konuşmasında çok heyecanlı olduğunu ve lisansüstü öğrencilerin de heyecanlı olmalarını, verimli bir dönem geçirmek için tüm gayretleriyle çalışmalarının önemli olduğunu ifade etti. Öğrencilere, gelecek dönemde İlim Yayma Ödüllerinin kazananları olabileceklerini ve çalışmalarının derinliğinin uluslararası düzeyde ülkemize katkı sağlayacak misyonda olmasını temenni etti.

Kalın: Dijitalleşmenin her yanı kuşattığı bir çağdan geçiyoruz

‘’Dijital çağda iyi, güzel ve doğruya sahip çıkmak’’ başlıklı söyleşinin onur konuğu olarak sahneye çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın bilgi, birikim ve deneyimlerinden yola çıkarak öğrencilere günümüz dünyasından örnekler verdi: “Dijitalleşmenin her yanı kuşattığı bir çağdan geçiyoruz. Dijitalleşme kodlama meselesidir. Analog bilginin kodlanabilir hale gelmesidir. Kodlanabilir şeyler, daha öngörülebilir hale getirilmektir. İnsanların, ceninlerin artık kodlanarak üretilmek istendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu kontrol duygusunun arkasında da kapitalizmin üreten ve tüketen kişi oluşturma anlayışı var. Giderek hepimiz kodlanabilen birer varlıklar haline geliyoruz. Söylediklerimden bir teknoloji karşıtlığı çıkmasın. Burada amaç başta üniversiteler olmak üzere kurumların çağı doğru anlayıp, değerlendirmeleridir”

Prof. Dr. İbrahim Kalın söyleşi de lisansüstü öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak, lisansüstü öğrencilere başarı dilekleriyle sözlerini tamamladı.

Program sonunda Necmeddin Bilal Erdoğan, Prof. Dr. İbrahim Kalın’a bir ebru tablo hediye etti. Ayrıca, sanatçı Orhan Gencebay tarafından imzalanan sanatçıya ait ‘Ben Topraktan Bir Canım’ adlı plağı da kendisine sundu.