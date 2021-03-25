İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan medya mensupları ile buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi M. Nazif Çelebi, Vakıf Genel Müdürü Adem Yavuz ve Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy Vefa’dayenilenen Vakıf Genel Merkez binasında 25 Mart 2021 Perşembe günü iletişimcilere ev sahipliği yaptı.

1973 yılında kurulduğu günden bu yana, ülkemizin akademik birikimine ve ilim yolunda öğrencilerin çalışmalarına burslarla maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla hizmetler yürüten İlim Yayma Vakfı, çalışmaları ve İlim Yayma Ödülleri programı hakkında iletişimcilerle bir araya geldi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın, İlim Yayma Vakfı’nın kuruluş tarihi hakkında bilgi aktarmasıyla başlayan program, İlim Yayma Ödülleri programının tanıtımıyla devam etti.Programda yaptığı konuşmada Bilal Erdoğan şunları söyledi: “Vakfın yeni genel merkez binasının ilk misafirlerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye’de ileri düzeyde akademik çalışma gerçekleştiren ilim insanlarının ödüllendirildiği İlim Yayma Ödülleri programını Vakıf olaraktaltif etmenin önemini hissediyoruz. Türkiye’nin sorunlarına çözüm getiren, gerçekten özgün değerler üreten, akademik yetkinliği olan, toplumda yaygın etki oluşturan çalışmaların desteklenmesi geleceğe dair ayrı bir heyecan katmaktadır. Bu yüzden ödül kazananlarının yıllar geçtikten sonra sayılarının artması sonucunda ödülün ekolünü oluşturmayı arzu ediyoruz.”

Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri sürecinden bahsetti. “Üzerinde iki yıl çalışılan programın ilkini 2019 yılında 758 başvurusunun değerlendirilerek, ödül almaya hak kazanan 3 ödül bilim insanı belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen törenle ödül, sahiplerine takdim edildi. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Büyük Ödül olmak üzere 3 kategoride başvuru alımının yapıldığı ödül programı 20 Mayıs-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuruların alınacağı, yapılacak bilimsel değerlendirmeler sonucunda Aralık ayında yapılacak törenle ödüllerin verileceği belirtildi. Hassasiyeti ve objektifliğini koruyarak ödül programının çalışmaları titizlikle devam ediliyor. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl ödül miktarını 500 bin TL daha artırarak 1 milyon TL ödül sahiplerine verilecektir.”

Programa katılan iletişim dünyasından isimler: Adem Metan (Dijital Yayıncı), Ayhan Güngör (Hop Dedik Ayhan Radyo), Doğukan Gezer (GZT), Erem Şentürk (Gazeteci), Ersin Çelik (Yeni Şafak),Hakkı Alkan (ShiftDelete.Net), Hüseyin Kömekçi (Tuzla Belediye Bşk. Yrd.), Kenan Kıran (Sabah Gazetesi), Kenan Taş (CNN Türk), Mehmet Akbay (Gezegen Mehmet Radyo), Mehmet Akif Ersoy (Habertürk), Mehmet Aydın (TGRT), Murat Duran (Demirören Medya), Murat Soydan (GZT), Talha Bore Öge (Radyo 7), Umut Öztürk (Radyo 7) ve Rıdvan Dilmen (Spor Yorumcusu).

Programda söz hakkı alan katılımcılar ortak bir dille, kurumsal bir birikime sahip olan İlim Yayma Vakfı’nın hem vakıf çalışmalarında hem de İlim Yayma Ödülleri’ne iletişim çalışmalarının doğru, başarılı ve sürdürülebilir olması konusunda destek vereceklerini belirtmişlerdir.