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Spor İlhan Palut'un Fenerbahçe itirafı gündem oldu
Spor

İlhan Palut'un Fenerbahçe itirafı gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-02 10:21:00 -
İlhan Palut'un Fenerbahçe itirafı gündem oldu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 5-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından, "Süper Lig'de kaç maça çıktım bilmiyorum. Açık söylemek gerekirse en zor durumda kaldığımız maçtı" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, "Sahada bu kadar yok olacağımızı düşünmemiştim. İki yarının da başlarında yediğimiz goller bizi demoralize etti ve kötü bir görüntü oldu. Bu maçtan dersler bile almamamız gerekiyor. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Bu genç takımın yeniden özgüveninin kazanıp mücadelesine devam etmesi gerekiyor. Futbolcularımızı mental olarak sonraki maçlara hazırlamamız gerekiyor. Fenerbahçe çok iyiydi, onları tebrik ediyorum" dedi.

Maç içinde zor durumda kaldıklarını belirten Palut, "Süper Lig'de kaç maça çıktım bilmiyorum. Açık söylemek gerekirse en zor durumda kaldığımız maçtı. Fenerbahçe'ye karşı gelememek aslında maç öncesinde bildiğimiz şeyler. Fenerbahçe için sadece kadro kalitesi dersek basite indirgemek, emeği görmezden gelmek olur. Bu kaliteyi istek, coşku ve doyumsuzlukla birleştiren bir takım var. Bunun çözümü yok mu, bu kadar karşılıksız mı kalmalıydık dersek elbette hayır. Ayağımıza gelen topları çabuk kaybettik, dakika dakika özgüvenimizi yitirdik" diyerek sözlerini noktaladı.

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