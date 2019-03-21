0553 313 94 23

Ilhan Omar ABD'nin Ortadoğu'daki yalanlarını tek tek sıraladı!

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, ABD'nin Irak'ı işgal etmesinin yıl dönümünde sert eleştirilerde bulundu. Omar, "ABD, 16 yıl önce yasa dışı şekilde Irak'ı işgal etti ve arkasında yıkım ve ölümler bırakarak çıktı. İşgal sırasında 4 bin 496 ABD askeri ve 100 binden fazla Iraklı sivil öldü" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 00:50
Ilhan Omar ABD'nin Ortadoğu'daki yalanlarını tek tek sıraladı!

Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, ABD'nin Irak'ı işgalinin yıl dönümüne atıfta bulunarak, ABD'nin işgalinin "yasa dışı" olduğunu ve arkasında ölümler bıraktığını belirtti.

Açıklamasında, ABD'nin Irak'ı işgalini eleştiren Omar, ""ABD, 16 yıl önce yasa dışı şekilde Irak'ı işgal etti ve arkasında yıkım ve ölümler bırakarak çıktı. İşgal sırasında 4 bin 496 ABD askeri ve 100 binden fazla Iraklı sivil öldü. Devam etmekte olan bölgesel istikrarsızlığa ve ABD'nin dünyanın gözündeki itibarına onarılamaz zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Omar, "söyledikleri yalanlarla" işgale ortam hazırlayanların sorumlu tutulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Başkan George Bush, Ekim 2002'de, Saddam Hüseyin'in kitlesel biyolojik silahlar bulundurduğunu söyledi. Bu yalandı. (Dönemin ABD Başkan Yardımcısı) Dick Cheney, defalarca 9/11 saldırılarının faillerinin Irak istihbaratıyla görüşme yaptığını söyledi. Bu yalandı. Cheney, Ağustos 2002'de 'Saddam Hüseyin'in artık kitle imha silahlarına sahip olduğuna şüphe yok.' dedi. Bu da yalandı. Tüm bu açıklamalar sadece yanlış değildi, istihbarat kurumları tarafından yalan olduğu da biliniyordu. Bu zamana kadar sorumlu tutulmadılar."

"Uyarılarda bulunmuştum"

ABD 2020 başkanlık seçimlerine aday adaylığını açıklayan Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders da işgali eleştirdi.

Sanders, Twitter'dan, "ABD, 16 yıl önce Irak'ı işgal etti. O zaman karşı çıkmış ve istenmeyen bedelleri konusunda uyarılarda bulunmuştum. Bugün hala bunun feci sonuçlarıyla uğraşıyoruz ve daha yıllarca uğraşacağız. Savaşa değil, diplomasiye odaklanan bir dış politikaya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ı gerileten sözde "Özgürlük Operasyonu"

ABD Başkanı Bush, 17 Mart 2003'te Saddam Hüseyin ve ailesine 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri, aksi takdirde askeri müdahaleyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Bush, bu çağrıdan tam 2 gün sonra 19 Mart'ta ABD ve ona destek veren koalisyon güçlerinin Irak'a karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Irak'a "istikrar ve demokrasi" getirileceği vadedilen operasyona "Irak'ı Özgürleştirme Operasyonu" adı verildi. Ancak bu askeri müdahale çıkartılan mezhepsel savaş ve terör eylemlerinden dolayı yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, milyarlarca doların harcanması ve son olarak terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 00:50
  1. Ilhan Omar
  2. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batı Şeria'da hain saldırı! 1 Filistinli şehit
    1. Batı Şeria'da hain saldırı! 1..
    2. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde..
    3. İran duyurdu: 4 asker serbest bırakıldı
    4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    5. ABD'li 9 senatörden Selman'a mektup!..
    6. Kontrolden çıkan otomobil elektrik..
    7. Ilhan Omar ABD'nin Ortadoğu'daki..
    8. İngiltere Başbakanı Theresa May'den..
    9. Hastanede çıkan yangın vatandaşları..
    10. Yemenli bakan açıkladı: BAE destek..
    11. "Böyle bir zamanda bizim o birliğe..
    12. Arkadaşını vurup kaçmaya çalıştı
    13. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde..
    14. Denizli'de artçılar devam ediyor! Halk..
    15. Didim'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Ege Üniversitesi Hastanesinde yangın..
    17. Karaova bölgesi Mehmet Tosun diyor
    18. Darıca’da çarpışan iki otomobilden..
    19. HDP'liler tepki gösterince Mansur..
    20. EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Töreni
    21. TAK-VA Genel Başkanı Mehmet Taşan:
    22. BMW'den Türkçe yasağı
    23. Küle dönen barakadan yaşlı adamın..
    24. Bodrum’a begonvil festivali geliyor
    25. Dr. Mehmet Nil Hıdır hizmet aşkı ile..
    26. Fed Başkanı Powell faiz kararını..
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2019
    28. Başkan Tok: “Karadeniz’e silahla..
    29. İsrail askerleri Batı Şeria’da bir..
    30. Süper Lig'den flaş gelişme! Ozan ile..
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım