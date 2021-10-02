Sinema ve tiyatro oyuncusu İlhan Daner bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlhan Daner'in vefatını şarkıcı Betül Demir yaptığı paylaşımla duyurdu. Demir, "İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen’e sarıl benim yerime de” ifadelerini kullandı.

İlhan Daner kimdir hayatı?

İlhan Daner 30 Aralık 1938'de dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro ile başlamıştır. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur. Senaristlik ve yönetmenlikte yapmıştır. Seninle Bir Sonbahar adında bir 45'liği de bulunmaktadır.

İlhan Daner 1 Ekim 2021'de yaşamını yitirdi.