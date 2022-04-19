İlham Aliyev: Ermenistan bize koordinatları vermedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama göre İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar'ı kabul etti.

Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda 6 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Brüksel görüşmesinin barış müzakereleri için başlangıç olduğunu, bu toplantıda barış anlaşması için çalışma grubu ile sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağlandığını hatırlattı.

Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşması için müzakerelere hazır olduklarını vurgulayarak ilerleme sağlanması için tarafların mutabakatlara bağlı kalmasının önem arz ettiğini ifade etti.

Ermenistan tarafının açıklığa kavuşturması gereken konulardan birinin Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki kara ve demir yolları konusu olduğunu belirten Aliyev, "Biz demir yolunun Azerbaycan kısmındaki 100 kilometrelik bölümünün 60 kilometresini inşa ettik ve önümüzdeki yıl inşaatı tamamlayacağız. Ancak ne yazık ki Ermenistan henüz fizibilite çalışmasına bile başlamadı. Bu sürecin gecikebileceğini gösteriyor." dedi.

Aliyev, büyük bölümünü tamamladıkları kara yolunu 2023 sonunda Ermenistan sınırına ulaştıracaklarını ifade ederek "Maalesef, Ermenistan Başbakanı Brüksel'deki görüşmede coğrafi koordinatları belirtmedi. Bu konuyu 4 Şubat'taki video konferansta da gündeme getirdim ancak yanıt alamadım. 6 Nisan'da yine yolun coğrafi koordinatlarını sordum ama cevap gelmedi. Umarım yakında alırız" diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın normalleşme süreci ve Azerbaycan'ın öne sürdüğü 5 şartla ilgili olumlu açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Aliyev, "Bu gerçekten süreçte başka bir dönüm noktası. Şimdi her iki tarafın bu resmi açıklamalarından sonra biz ciddi olduğumuzu kanıtlamalıyız." ifadelerini kullandı.