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Gündem İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz
Gündem

İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da elinde kalan üç bölgeden çekilmesi halinde ateşkesin sağlanabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:59:00 -
İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC'ye verdiği özel röportajda ateşkesin ancak Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi şartıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Pazar sabahı Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girdiğini duyurmasından önce yapılan röportajda, ateşkesin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la imzalanmasının çok zor olduğunu düşündüğünü belirten Aliyev, Azerbaycan ordusunun ilerleme kaydettiğini ve Ermenistan'ın "taviz verme şansının gittikçe azaldığını" söyledi.

"Bununla bir barış olasılığı yok"

Aliyev, "Taviz verme şansları gittikçe azalıyor çünkü biz bu toprakları güç kullanarak zaten geri alıyoruz. Yani zaman kaybediyorlar. Eğer makul davranırlarsa, özerk bir hükümet şekli üzerinde de çalışabiliriz. Buna karşı değiliz. Ama dürüst konuşacak olursam Ermenistan'daki bu başbakanla herhangi bir barış olasılığı görmüyorum." dedi.

"3 bölgeden çekilirlerse savaşa son veririz"

Aliyev, BBC muhabiri Orla Guerin'in "Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi bölgenin her bir noktasını geri alana kadar savaşmaya devam edecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"En başından beri söylüyorum. Eğer Paşinyan'ın kendisi, dışişleri bakanı değil kendisi, Ermenistan geriye kalan üç bölgeden çekiliyor (ki bu bölgeleri bizim özgürleştirmemiz lazım) diye açıklama yaparsa ve bize bununla ilgili bir zaman çizelgesi verirse hemen dururuz. Bu savaşa devam etmek istemiyoruz, buna son vermek istiyoruz."

Guerin'in "Yani Dağlık Karabağ'ın dışında kalan bölgelerden çekilmesi durumunda savaşa son vereceğinizi mi söylüyorsunuz?" sorusuna ise "Kesinlikle" yanıtını verdi.

"Etnik temizlik iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Aliyev, Ermenistan'ın çekilmesi ya da çekilmez ve çatışmalar devam ederse Azerbaycan'ın bölgenin kontrolünü ele alması durumunda, Ermeni sivillerin bölgede yaşamaya devam edebileceğini ve "etnik temizlik iddialarının temelsiz olduğunu" belirtti.

Savaşın bitmesiyle birlikte Dağlık Karabağ'dan 1990'ların başındaki çatışmalar sırasında Azerbaycan'a kaçan Azerilerin de evlerine geri dönüşünün gündeme geleceğini söyledi.

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

yahu kardeşim ermenistanı sil ilerde başına bela olacak
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Ahmet Taner

Aliyev denen bu ezik adam Karabağı tamamen geri almayı istemiyor. Ortada fol yok yumurta yok, özerklikten bahsediyor. 
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