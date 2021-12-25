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Dünya İlham Aliyev, doğum gününü barfiks çekerek kutladı! Sosyal medya yıkıldı
Dünya

İlham Aliyev, doğum gününü barfiks çekerek kutladı! Sosyal medya yıkıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60’ıncı yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı. O anlar sosyal medyada bir anda yayıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 14:29:00 -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mehriban Aliyeva, bugün 60 yaşına giren Aliyev’in barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 60 yaşına girmesine rağmen 15 barfiks çeken Aliyev, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev barfiksi tamamladıktan sonra “15 defa, 60 yaşında” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Aliyev 60. yaş gününde, işgalden kurtarılan Karabağ’daki Hadrut kasabasını ve Şuşa şehrini ailesiyle birlikte ziyaret etmişti.

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