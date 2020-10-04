İlham Aliyev doğruladı: İşgalden kurtarılmıştır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin Ermenistan işgalinde kurtarıldığını doğruladı. Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail kentini ve bölgedeki birkaç köyü işgalden kurtarmıştır" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ordusuna sevgilerini gönderen Aliyev, Karabağ’ın Azerbaycan'a ait olduğunu ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı duyurmuştu
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı."
Ermenistan yalanladı
Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan işgalci Ermenistan ise kuyruğu dik tutmaya çalışarak iddiaları yalanladı.
Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, Cebrail’in Azerbaycan’ın kontrolüne geçtiği açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.
Facebook hesabından açıklama yapan Pogosyan, cephede durumun kontrol altında olduğunu iddia etti.