  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İlham Aliyev doğruladı: İşgalden kurtarılmıştır
Gündem

İlham Aliyev doğruladı: İşgalden kurtarılmıştır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:42:00 - 2020-10-04 19:03:38
İlham Aliyev doğruladı: İşgalden kurtarılmıştır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin Ermenistan işgalinde kurtarıldığını doğruladı. Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail kentini ve bölgedeki birkaç köyü işgalden kurtarmıştır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusuna sevgilerini gönderen Aliyev, Karabağ’ın Azerbaycan'a ait olduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı duyurmuştu

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı."

Ermenistan yalanladı

Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan işgalci Ermenistan ise kuyruğu dik tutmaya çalışarak iddiaları yalanladı.

Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, Cebrail’in Azerbaycan’ın kontrolüne geçtiği açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Facebook hesabından açıklama yapan Pogosyan, cephede durumun kontrol altında olduğunu iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Türkiye iddiaları sonrası bir açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaları kabul etmediklerini duyurdu...
Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler:
Dünya

Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler: "Bizi kurtardı" dedi, 'Gitme' diye yalvardı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Büyükelçiliğinin kapanmasının ve diğer ülke temsilciliklerinin çekilmesinin Irak için felaket sonuçlar..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay