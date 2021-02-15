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Dünya İlham Aliyev askeri üniformayla katıldı! Azerbaycan'dan tarihi Nahçıvan hamlesi
Dünya

İlham Aliyev askeri üniformayla katıldı! Azerbaycan'dan tarihi Nahçıvan hamlesi

Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan arasında inşa edilecek demir yolu hattının temeli atıldı. Törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyev ve kızı Leyla Aliyev hazır bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:47:00 -
İlham Aliyev askeri üniformayla katıldı! Azerbaycan'dan tarihi Nahçıvan hamlesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşımın Ermenistan üzerinden sağlanmasının planlandığı yeni demir yolu hattının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere dün yaptığı ziyaret kapsamında Fuzuli ilinin Horadiz kasabasında düzenlenen törene iştirak etti. Törende Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev ile kızı Leyla Aliyev de hazır bulundu.

Temeli atılan yaklaşık 100 kilometrelik hat, Horadiz kasabasından Ermenistan sınırındaki Ağbent kasabasına kadar uzanacak.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasından sonra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri gereği Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden yeni ulaştırma hattı oluşturulacak.

Horadiz-Ağbent demir yolu hattının temelinin atılmasıyla bildiride yer alan ulaştırma hattının ilk aşamasına geçilmiş oldu.

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