İlginç yarışma! 2,5 dakikada 750 gram balı yemek için yarıştılar

Bingöl’de Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı çerçevesinde kurayla seçilen 10 yarışmacı, 2,5 dakika içinde 750 gram petek balı yemek için kıyasıya yarıştı. Yarış sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bingöl’de ilk defa düzenlenen Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Üniversite kampüs alanındaki fuarda, program çerçevesinde petek balı yeme yarışması yapıldı. Kurayla seçilen 10 yarışmacı, 2,5 dakika içinde 750 gram petek balı yemek için kıyasıya yarıştı. Bal yeme yarışması sırasında renkli görüntüler de ortaya çıktı.



Yarışmayı yaklaşık 650 gram bal yiyerek kazanan Kadri Sağdıç, ’’Bingöl’deki bal yeme yarışmasında 2,5 dakika içerisinde 650 grama yakın bal yedim. Bingöl bal şehri olduğu için biz de ilgili arkadaşlara bu şenliği daha da şenlendirmek için yarıştık. 1 kilo bal yenildiğinde zarar vermediğini göstermek amacıyla böyle bir organizasyona katıldık. Bende birinci seçildim. Bal gibi tatlı olun” şeklinde konuştu.

Sağdıç’a yarışmayı kazandığı için ödülü de takdim edildi.