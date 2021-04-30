  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İlginç uygulama: Aşı olan 60 yaş üstüne ücretsiz yumurta verecekler
Dünya

İlginç uygulama: Aşı olan 60 yaş üstüne ücretsiz yumurta verecekler

Rusya'da aşıya olan ilgiyi artırmak için ilginç bir uygulamaya gidiliyor. Yetkililer, aşı olan 60 yaş üstüne, aşılamanın yapıldığı merkezlerde ücretsiz yumurta dağıtacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 08:19:00 - 2021-04-30 08:20:04
İlginç uygulama: Aşı olan 60 yaş üstüne ücretsiz yumurta verecekler

Rusya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Ülkenin Uzak Doğu federal bölgesinde yer alan Habarovsk’ta hükümet, vatandaşları aşıya ikna edebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Koronavirüs ile mücadelede aşının önemine değinen Harabovsk Sosyal İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yevgeny Nikonov, aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini, bölgedeki yumurta üreticilerinin çok sayıda yumurtayı söz konusu vatandaşlar için tahsis ettiğini söyledi.

Nikonov, gelecek pazar günü kutlanacak Paskalya öncesi alınan bu kararı olumlu bulduklarını ifade etti.

Yumurta dağıtımının bugün ve yarın 14 aşı noktasında gerçekleştirileceği belirtildi.

1,3 milyon nüfuslu Habarovsk Krayı’nda bugüne kadar 78 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 50 binden fazla olduğu, 380 kişinin ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin S-400 tepkisi sonrası Rusya'dan flaş çıkış: Türkiye'nin egemenliğinden rahatsızlar
Gündem

ABD'nin S-400 tepkisi sonrası Rusya'dan flaş çıkış: Türkiye'nin egemenliğinden rahatsızlar

S-400'ler konusunda Türkiye'ye tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tutumunu eleştiren Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "ABD..
Anayasa Mahkemesi'nin kılavuzu TTB mi?
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nin kılavuzu TTB mi?

Gezi kalkışmasının eylemcilerinden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru sonuçlandı. 12 üyeli yüksek mahkemenin k..
FOX TV dizisi Yasak Elma’nın setinde kavga! Nesrin Cavadzade gidiyor
Medya

FOX TV dizisi Yasak Elma’nın setinde kavga! Nesrin Cavadzade gidiyor

İğrenç FOX TV dizisi Yasak Elma’dan final sesleri gelirken set ortamının karıştığı ve başrol Nesrin Cavadzade’nin ayrılacağı gündeme geldi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay